霸王條款？ 賴：對黨有信心

2019-04-04

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨總統初選備受矚目，對於黨內英派正醞釀發動「霸王條款」，前行政院長賴清德昨對此表示，對民進黨制度和卓榮泰主席要有信心，一定會依照制度走完，「我既然登記參選，就希望以君子之爭走完程序」。

賴清德昨下午赴新北市三重區「台灣人工智慧學校」交流座談，他談到，若帶領國家，將朝開放政府資料等方向前進。媒體關注民進黨內總統初選及他與蔡英文總統即將進行的會面，賴強調「一切尊重卓主席安排」。

媒體問若蔡英文當面提「蔡賴配」，他是否會拒絕？賴表示，正由主席卓榮泰安排會面，時間還不知，若見面，應該是討論初選程序，「應該不會有其他討論」。

關於宜蘭縣鄉親昨到黨中央高喊「蔡賴配」，賴清德表示，可以理解他們擔心初選影響之後的團結，但他有清楚向社會報告，出來登記參選，就是希望得到國人支持，並非否認過去的功過，黨內同志的意見相信卓榮泰能夠妥善處理，「沒有考量其他方式」。

英德會 賴：只談初選程序

對於黨內英派正醞釀發動「霸王條款」，賴清德表示，這是民主社會，民進黨不是一言堂，一定有各種意見，對民進黨制度和卓榮泰要有信心，一定會依照制度走完，「我既然登記參選，就希望以君子之爭走完程序」，取得國人支持，希望承擔一部分的責任。

賴清德九日將與網紅「館長」陳之漢開直播，被解讀要和蔡英文拚網路聲量，但他強調「並沒有其他比較」，參加館長節目希望讓大家充分了解對於國家發展方向，並強化年輕朋友和網路朋友的交流。

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