英系出手？ 醞釀提案終止初選

2019-04-04

挺英派在中執會過半 一旦過關 勢將引起黨內大風暴

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選，蔡英文總統與前行政院長賴清德競爭激烈，目前正值協調階段，不過據了解，黨內英系已醞釀在下週三（四月十日）中執會提案「終止初選」，為黨內總統初選提名投下重大變數。

由於終止初選等於是破壞民進黨初選制度，加上英系與挺英派在中執會的結構有過半實力，「終止初選」提案可能過關，英系此舉勢將引起黨內極大風暴。

挺賴議員：不照制度走 就是反民主

支持賴清德的民進黨台南市議員林宜瑾表示，民進黨已經制定初選機制，這也是民進黨引以為傲的民主進程，目前總統提名沒有比照縣市長的現任優先條款，有制度就應這樣走，任何想要防堵民主機制走下去的作為就是反民主。對於有地方黨部主委希望連署召開臨全會，提案暫停初選，立法院副院長蔡其昌稍早受訪時也直言恐會有很大的衝擊。

民進黨中執會由中執委及當然中執委等卅八席組成，其中英系、海派，及蘇嘉全系統、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、王定宇等十二席；正國會系有立委陳亭妃、基隆市長林右昌等五席；綠色友誼連線三席、謝系兩席、蘇系及柯建銘系統三席，新系有總統府秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦等十席，加上黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等。

據了解，英系內部對於賴清德登記參與總統初選、挑戰蔡英文依舊無法「諒解」，認為既然賴稱是循黨內機制參加初選，那挺英派也有權依據黨內機制提案終止初選。

考量蔡英文三月底出訪友邦，中執會三月廿七日在總統初選五人協調小組建議下，決議展延初選時程一週。當天中執會也以「總統初選協調小組向中執會提出報告」為由，決議四月十二日協調期結束前，四月十日再加開中執會，為總統初選「未來發展」留下伏筆。

民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，協調小組已和蔡總統見過面，但協調內容不便轉述。對於是否可能邀蔡英文及賴清德一起坐下來談，卓榮泰說，有在安排當中。卓榮泰昨也宣示，他主持的黨中央，他主持的全代會，不可能通過所謂的「霸王條款」。卓榮泰也強調，「霸王條款不是霸道條款！」

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