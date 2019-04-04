工總高雄座談 韓王同框

2019-04-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平昨天一同參加全國工業總會舉辦的「經濟起飛，高雄啟航」座談會，工總承諾未來三年，預計在高雄投資一五九八億元。

工總理事長王文淵昨率二○三位企業家抵高雄，包含力晶半導體、南亞科、聯華氣體等公司董事長親自參加，並承諾未來三年，預計有三十四家會員將在高雄投資，累計投資金額達一五九八億元。

其中，台塑投資一一六億，華邦電投資六百億、台郡四十九億、日勝生三七○億、中石化一六六億、台船四十四億等，涵蓋半導體、石化、環保工程、生技、都更等行業。

韓感謝工總願意參與南方再造，他強調，政府角色很清楚，就是把環境做好，讓企業衝刺賺錢。

高雄市前代理市長許立明則發表聲明說，分析工總的投資項目，可看出其中有具體內容及地點的產業，均是從陳菊市長任內就展開的。許立明也呼籲韓國瑜專注市政，才能將廠商的投資意願，變成真正的投資設廠。

以工總最高顧問身分出席的王金平，稱讚韓國瑜實現貨出去、人進來的競選口號，讓高雄人民充滿自信，如今庶民經濟已經有成果，接著產業經濟開始發動，才能真正帶動產值與就業機會。

王：韓祝我心想事成

王金平前晚也與韓國瑜在高雄漢來飯店會面，兩人究竟談了什麼？王金平受訪時透露，韓國瑜前晚到漢來飯店的工總餐會，只是敬個酒，二、三分鐘就走了，沒談到總統大選的事，「韓國瑜離開時送我一句話：祝我心想事成！」

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