吳韓會生變 韓18日訪美回台後再說

2019-04-04

〔記者林良昇、李容萍、葛祐豪、陳昀／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨早才表示將在五日與高雄市長韓國瑜見面，不到半天就慘遭打臉，韓致電希望將會面時間順延到十八日訪美回國後，再另行安排，但依國民黨規劃，將在十日將初選細則及期程送進中常會，十七日公告，與韓的會談拖到十八日後，等於趕不及在初選期程公告前。

趕不及在初選期程公告前碰面

二○二○年總統大選，國民黨因應「拱韓」聲浪尋求解決之道，希望在十日總統初選細則及期程送中常會前，醞釀「吳韓會」，確保初選制度無虞。吳敦義昨天上午在桃園市大溪慈湖謁陵後受訪表示，將於五日下午在台北和韓國瑜見面，談二○二○總統大選情事。但不到半天峰迴路轉，「吳韓會」生變。

韓國瑜昨早受訪時，就對會面時間語帶保留說，「最後時間還沒百分之百確定」。下午就傳出，韓國瑜親自致電國民黨副主席兼秘書長曾永權，將吳韓會時間延後到四月十八日、結束訪美行後再碰面。

國民黨發言人歐陽龍下午在中常會後主動表示，韓本人下午一點半打電話給曾永權，強調因為現在籌備十到十八日訪美，這幾天也行程滿檔，希望改在他返國後再約時間碰面。

歐陽龍也表示，「吳韓會」確切時間要等韓十八日返台後再敲定。歐陽龍並證實，吳敦義六日在高雄有行程，不過沒有安排和韓國瑜會面。

吳敦義上午被媒體問到，要如何對韓國瑜談選總統的事，他說，「這腦筋還要多動一點、看怎麼講最合適」。至於是否擔心遭韓國瑜拒絕？吳敦義表示，他不擔心，只要為國家、為黨服務，將心比心，大家一定會了解。他強調，國民黨二○二○年不論是立委選舉、總統選舉，都希望能遴選、徵召最受歡迎、最優秀、最有能力的人出來贏得選舉，這是很自然的希望。

「吳韓會」雖延後，但吳敦義仍將在七日上午八時卅分與前新北市長朱立倫會面，與前立法院長王金平在八日上午十時會面，與前台北縣長周錫瑋則在九日上午十時會面，地點在中央黨部三樓主席會客室。

朱立倫昨拍攝文宣照，被問到是否擔心黨中央要勸退自己為韓國瑜量身訂做初選辦法？朱立倫說，重點是吳主席怎麼與韓國瑜充分表達黨中央意見，先不要談這麼多，等吳主席分別和韓國瑜與自己會面後再談。朱也強調，如果黨中央確定徵召韓國瑜，自己不但全力支持，也會呼籲「挺朱派」團結挺韓。

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