總統初選 黨中央逼表態 侯嗆離譜

2019-04-04

「制定遊戲規則的人 竟要求有投票權的人選邊站」

〔記者林良昇、陳心瑜／台北報導〕國民黨面對「拱韓」聲浪，進入攤牌階段。國民黨組發會主委李哲華昨呼籲，黨內立委面臨明年大選，與總統候選人是命運共同體，應要有所表態，要採徵召或初選應明確表達意見，不應該置身事外，黨籍縣市長也可以表達意見。

藍委：黨中央不應為難大家

新北市長侯友宜對此直言「太離譜」，制定遊戲規則的人，竟要求有投票權的人選邊站，應好好的把遊戲規則訂清楚，要參加的參加、不參加的不參加。部分立委則質疑黨中央不應令立委為難，還將責任推給立委。

李哲華認為，明年總統與立委一起選舉，是命運共同體，總統候選人是誰，與立委選情息息相關，黨中央正處理總統初選與各方溝通協調，但需要黨內的意見表達及後盾，才能確切明白立委的需求。

李哲華：立委總統是命運共同體

李哲華指出，二○一六年總統大選的殷鑑不遠，當時為什麼「換柱」？就是當時的立委候選人一開始未明確表達自己的想法，最後在前主席洪秀柱出線後，才來反映選情沒起色，當時黨主席朱立倫的黨中央才啟動「換柱」，改由朱自己上場，只是依然慘敗，兩敗俱傷。

李哲華分析，二○一六年選舉慘敗，關鍵因素之一有一大部分對馬政府執政不滿的泛藍選民不願投票，但去年韓國瑜參選時帶來的「韓流」，讓這群選民重燃熱情，才有國民黨去年九合一大選的大勝。

展望明年大選，李哲華認為，這群二○一六年不投票，讓國民黨敗選的選民與現在韓國瑜的支持者有大量重疊，如果明年國民黨的總統候選人不是韓國瑜，這群韓國瑜支持者是否會願意支持國民黨的立委候選人？國民黨選情是否那麼看好？變數很大。

李哲華呼籲，第一階段已獲提名的立委們，應要沒有包袱、勇於表態，甚至黨籍縣市長也應該做，明確表達提名到底要如何處理，採徵召或初選？希望的「母雞」是誰？給黨主席吳敦義依循，不能對現在的難題置身事外，這對吳敦義不公平。

對於組發會要立委表態，立委陳學聖質疑，黨中央應先找想參選總統的人談一談，母雞比較重要，小雞是要跟著母雞走，母雞沒談好，小雞就會被踩死，要立委表態等於是把責任推給立委。民進黨面對火車對撞都在想辦法處理，國民黨也可成立協調小組解決問題。

立委許淑華指出，制度當然可以討論，但現階段談徵召人選，就是韓國瑜，對制度的表態就好像直接說要支持誰，這種情況下沒有任何立委會表態說要支持誰，黨中央應該先與各候選人協調，而不是讓立委為難。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/