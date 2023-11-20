雲林縣可能產生5席立委 至少3席與這人關係良好

國民黨國發會主委許宇甄（左）與前立委張嘉郡（右）都列入國民黨不分區立委安全名單內。（資料照）

2023/11/20 12:45

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國民黨昨天公布2024不分區立委名單，其中12席所謂安全名單裡面，竟然有3席住在雲林，若再加上區域立委選舉將產生2席立委，雲林可能出現多達5席立委，而國民黨不分區的3席都和藍營雲林地方龍頭、前雲林縣長張榮味關係良好，讓雲林政壇又喜又憂。

國民黨不分區立委名單當中，排名第1的是前高雄市長韓國瑜，排名第9的是國民黨組發會主委許宇甄，排名第12的是前立委張嘉郡，這3人都算是雲林人，其中韓國瑜是雲林女婿，也住在雲林。

昨天國民黨不分區立委名單公布之後，雲林政壇眼睛為之一亮，因為雲林下屆立法院中極可能產生多達5位的立委，可以為雲林爭取更多的補助，而更吸睛的是其中3人都與張榮味有相當良好的關係。

其中張嘉郡是張榮味的女兒；韓國瑜的岳父、也就是李佳芬的父親，當年曾助張榮味一臂之力選上雲林縣長，而韓國瑜能成為台北農產運銷公司總經理，據傳也是獲得張榮味的推荐；而許宇甄曾擔任國民黨雲林縣黨部主委，其夫婿則是全台漁會總幹事林啟昌，兩人一直是雲林張家人馬。

政壇人士解釋，國民黨不分區立委名單中有3人為雲林人且和張榮味關係良好，並不代表這3人全是國為張榮味才列名不分區安全名單，其中張嘉郡是張榮味女兒，這沒有爭議；韓國瑜則是靠著自身的實力，與張榮味無關；許宇甄則是因為家族與朱立倫的關係才列名。

住在雲林的雲林女婿韓國瑜列名國民黨不分區立委第一名。（資料照）

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