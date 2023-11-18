陳琬惠要求禮讓 黃琤婷：沒這回事

2023/11/18 05:30

藍白合 民眾黨內指柯讓太多

〔記者游明金／宜蘭報導〕侯友宜、柯文哲「藍白合」後，民眾黨宜蘭立委參選人陳琬惠昨到宜蘭縣選委會領表，陪同的立委吳欣盈、台北市議員黃瀞瑩，都覺得柯文哲讓太多了，黨內炸鍋；她們丟出區域立委選舉「藍白合」，主張國民黨要禮讓給民眾黨。國民黨參選人黃琤婷強調，一定參選到底，怎麼會有禮讓這種事情？

陳琬惠昨領表並宣布將在廿一日登記參選立委。她說，這次藍白合之後，很多人問她會不會參選到底？民眾黨這邊非常清楚，已經提名的席次一定選到底。

吳欣盈丟出區域立委「藍白合」想法，她說，日前的藍白合，許多人覺得主席退讓太多，這次來到宜蘭，希望在「藍白合」前題之下，國民黨可以考慮將區域立委禮讓出來，區域立委選舉可以支持陳琬惠。

陳琬惠贊同吳欣盈說法，陳指出，黨內在柯P答應藍軍相關條件後有炸鍋現象，大家覺得讓太多，所以宜蘭區域立委選舉，希望國民黨能禮讓。黃瀞瑩指出，主席真的做了很多退讓，區域立委選舉，小雞絕對不放棄，一定拚戰到最後一刻，希望國民黨對小黨，應該禮讓。

對於民眾黨要求禮讓，黃琤婷說，她一定參選到底，過去是黨的徵召，現在面對的是更多選民託負，就算高層要她退，她也不會退，非綠整合就是席次要最大化，當然要支持一個勝選機率比較高，或民意支持度比較高的，她相信國民黨、民眾黨最後會團結成一股力量，選民會做最好決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法