稱柯文哲讓太多！民眾黨宜縣立委參選人陳琬惠要國民黨對手黃琤婷禮讓

陳琬惠（左3）今天上午在不分區立委吳欣盈（左2）、學姐台北市議員黃瀞瑩（左4）的陪同下到宜縣選委會領表。（記者游明金攝）

2023/11/17 11:44

〔記者游明金／宜蘭報導〕侯友宜、柯文哲「藍白合」協商達成共識後，民進黨宜蘭立委參選人陳琬惠今天到宜蘭縣選委會領表，同時丟出區域立委選舉也「藍白合」的想法。她認為總統選舉部分民眾黨讓太多了，希望國民黨能釋出善意，區域立委部分，國民黨的黃琤婷能禮讓。

對此，黃琤婷強調，服務的心沒有變，一定會參選到底，怎麼會有禮讓這種事情，就算高層要她退選她也不會退。

陳琬惠今天上午10點在不分區立委吳欣盈、學姐台北市議員黃瀞瑩的陪同下到宜縣選委會領表，她並宣布將在21日登記參選立委。她說，這次藍白合之後，很多人問她會不會參選到底？她強調民眾黨這邊非常清楚，已經提名席次一定選到底。

陪同登記的吳欣盈則丟出區域立委「藍白合」的想法。她說，前天的藍白合，許多人覺得主席退讓太多，今天來到宜蘭，希望在「藍白合」的前題之下，國民黨可以考慮將區域立委禮讓出來，區域立委選舉部分可以支持陳琬惠。

陳琬惠贊同吳欣盈的說法，她個人該領表就領表，該登記登記，一定參選到底，在區域立委部分，希望國民黨黃琤婷能禮讓給民眾黨，在宜蘭這地方希望可以贏得這一次，宜蘭十幾年都綠色立委，換一個政黨來服務看看。

黃瀞瑩也說，總統部分的協商主席退很多，所以區域立委部分，民眾黨小雞絕不會放棄。

民眾黨要求禮讓 黃琤婷強調一定參選到底

對於民眾黨要求禮讓，黃琤婷說，「我為什麼不選到底？」，強調一定參選到底，服務的心沒有變，怎麼會有禮讓這種事情，她也搞不懂。泱泱大黨絕不是會讓她退讓的理由，過去是黨的徵召，現在面對的是更多選民託負，我們希望繼續團結台灣所有更好的力量，為台灣未來努力。

黃強調，就算高層要她退選，她也不會退，在宜蘭這邊要支持一個勝選機率比較高的，或民意支持度比較高的，在地經營比較久的，她相信國民黨、民眾黨最後一定會團結成一股力量，希望民眾黨好好思考。

黃琤婷強調一定參選到底。（黃琤婷提供）（記者游明金攝）

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