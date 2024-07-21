阿嬤過馬路被撞飛 2孫子目擊恐怖場景嚇呆

宜蘭礁溪發生戴姓婦人（左邊紅圈）過馬路被轎車撞飛，2個孫子（右邊紅圈）目擊恐怖場景。（圖擷取自「爆料公社」）

2024/07/21 13:10

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪市區一處路口，昨天（20日）下午發生74歲戴姓婦人疑似紅燈時走行人穿越道過馬路，被一輛煞車不及的轎車撞飛，跟在婦人後方的2個孫子，目擊恐怖場景當場嚇呆，戴婦被送醫救治，傷勢無大礙。

車禍發生時，現場其他車輛的行車紀錄器拍下畫面，以「阿嬤過馬路真的不要急」為題，PO上臉書社團「爆料公社」，影片中一名婦人疑紅燈過馬路，走到一半被白色轎車撞飛，跟在後面的2個孫子幸運躲過一劫，畫面曝光後，網友回應，「開車的真衰小」、「還好小朋友沒事，阿嬤飛高高了」。

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礁溪警分局今天表示，車禍時間是昨天下午2點，事發地點在礁溪鄉礁溪路五段與信義路口，25歲吳姓男子開著白色轎車從礁溪路五段南下，行經事故路口時，戴姓婦人突然從行人穿越道跑過來，吳男煞車不及撞上，他的酒測值0，排除酒後肇事。

據了解，戴姓婦人是新竹人，與家人到礁溪旅遊，事發當下，徒步過馬路要到對面購物，被一輛轎車撞飛受傷，經過就醫檢查，僅是皮肉傷，肇事原因由警方調查中。

礁溪警分局提醒行人，應遵守交通號誌指示穿越道路，駕駛人行經行人穿越道時也要減速慢行，避免交通事故發生。

戴姓婦人被轎車撞擊畫面相當驚悚。（圖擷取自「爆料公社」）

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