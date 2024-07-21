改造60年舊穀倉 宜蘭「頭圍農驛品牌館」啟用

「頭圍農驛館」內部保留日本建材檜木飄香，吸引遊客朝聖。（記者王峻祺攝）

2024/07/21 05:30

復古磚牆拱門 內部保留日本建材 展售農漁特產品 蕭美琴讚食農教育典範

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮農會獲農業部補助，改造六十年舊穀倉為「頭圍農驛品牌館」，展售全國農漁特產品，內部保留日本建材，並復刻老街建築外觀，復古磚牆拱門加上檜木飄香，吸引大批遊客朝聖，副總統蕭美琴稱讚是食農教育典範。

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復刻老街建築外觀 成頭城新地標

「頭圍農驛館」總工程經費一千二百萬元，農業部補助七百萬元、頭城農會自籌五百萬元，整合農業一級生產、二級加工及三級銷售，並提供創新發展及食農教育等服務；內部空間採日本檜木打造，外觀融入老街百年「新長興樹記」和「陳春記商行」建築樣貌，紅磚拱廊特色已成為當地新地標。

蕭美琴昨受邀為農驛館啟用剪綵，她說，農會長期以來對地方農村發展扮演關鍵角色，在與時俱進過程中，結合傳統農業生產、旅遊及食品加工，展現豐富多樣的產品，更感謝農業部這幾年對農產加工品的付出，用多元創新方式呈現給所有消費者，行銷全世界。

蕭美琴指出，頭城農會保留舊穀倉並改建，將過去獨一無二的傳統文化保存下來，妥善利用，除維持原貌，更能展現農村發展特色，相信將成為食農教育典範。

蕭肯定農業部農產加工 多元行銷世界

頭城鎮農會總幹事吳立民說，農驛館除作為頭城農漁特產品的地產行銷中心，打造新穎品牌，也將協助全國各地農產行銷，並配合農業部設置食農教室，推展食農教育，搭配體驗遊程，邀請更多民眾深入農村，發展農業觀光。

「頭圍農驛品牌館」昨舉行開幕活動，蕭美琴、縣長林姿妙、立委陳俊宇等人受邀出席；同時也入館參觀，了解各農漁會百大精品展售現況，並品嘗頭城獨家限定柑橘霜淇淋，輕盈爽口、果香味十足加上細膩滑順等特色，讓大家讚不絕口。

陳俊宇說，農驛館未來將促進地方農業升級，替農友進行農產展售、增加生產收益，他也會積極向中央爭取更多經費，投入地方農業創新發展。

副總統蕭美琴（右）、立委陳俊宇（左）昨天受邀出席開幕活動，品嘗現地特產「黃金茂谷柑霜淇淋」，大讚超好吃！ （記者王峻祺攝）

宜蘭縣頭城鎮農會獲農業部補助，改造60年舊穀倉為「頭圍農驛品牌館」，展售全國農漁特產品，紅磚拱廊外觀成為當地新地標。（記者王峻祺攝）

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