雨神過門不入 宜蘭消暑勝地冬山松樹門湧泉水位減半

宜縣冬山鄉松樹門湧泉原本水深60公分，因高溫少雨影響，目前剩下30公分。（圖由冬山鄉公所提供）

2024/07/21 16:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉松樹門湧泉是地方上知名的遊憩親水空間，原本水深60公分，最近幾個月高溫少雨，目前剩下30公分，今天舉辦的「冬山湧泉-歡樂一夏」活動，因水深不足取消滑水道設施，但沁涼湧泉仍吸引大小朋友戲水消暑。

冬山鄉擁有豐富的天然湧泉，包括松樹門湧泉、柯林湧泉、金榮發湧泉、八寶湧泉，其中的松樹門湧泉面積約0.3公頃，早期是當地民生及灌溉用水，多年前轉型為遊憩親水空間，設置戲水區、環池棧道、特殊造型洗衣棚，由於位在巷弄蜿蜒的鹿埔社區，外地遊客經常找不到，鄉公所每年7月在此舉辦活動，讓更多人認識這處消暑勝地。

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今年活動原本要在戲水區設滑水道，鄉公所人員事前勘查會場，發現水位太低，擔心遊客從高處往下滑，臀部恐會撞到池底，基於安全考量，臨時取消滑水道設施，改採類似香蕉船的「毛毛蟲」遊具替代，冬山鄉長林峻輔、鄉代會副主席陳鏗芳等人到場與遊客戲水同樂。

林峻輔說，松樹門湧泉屬於開放空間，最大特色是池底冒出源源不絕湧泉，泉水清涼且清澈見底，炎炎夏日歡迎大家相揪戲水，當地未設垃圾桶，請遊客把垃圾帶回家，共同維護環境清潔。

輕度颱風凱米持續朝台灣靠近，冬山地方人士祈求不要造成災情，希望伴隨而來的雨量，為松樹門湧泉補充水源適時「解渴」。

松樹門湧泉「冬山湧泉-歡樂一夏」活動，因水深不足，取消滑水道設施，改以「毛毛蟲」遊具（如圖）替代。（圖由冬山鄉公所提供）

松樹門湧泉水位減半，小朋友仍玩得不亦樂乎。（圖由冬山鄉公所提供）

冬山鄉松樹門湧泉今天舉辦「冬山湧泉-歡樂一夏」，吸引大小朋友戲水消暑。（圖由冬山鄉公所提供）

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