《桃園》陸光網球場老舊 龜山砸千萬改善

龜山區陸光網球場興建至今已逾14年，老舊不堪，斥資千萬元進行整修後，已符合國際級賽事標準。（記者謝武雄攝）

2024/01/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區陸光網球場建成使用超過十四年，先前設計標準與現今國際標準相差甚遠，經龜山區公所多次會勘，編列一千萬元針對場地材質、圍籬高度及燈光設計等項辦理工程改善，以符合教育部體育署規範運動設施標準，增加區級競賽場地，市長張善政昨日邀前職業網球選手張凱貞一起實勘，希望為喜愛網球民眾提供優質的運動環境。

張凱貞是桃園人，有「網球精靈」之稱，為台灣首位擊敗世界排名第一的女子網球選手，是出身平凡但努力不懈的桃園子弟，張善政期盼張凱貞未來在新的領域發光發熱，並與市府一起推動網球運動，培養更多在地傑出選手。

張善政表示，改善工程去年五月決標、六月進場施工，同年十一月底完工，工程經費一千萬元，改善內容包括，調整網球場尺寸、四周圍網高度，並新作網球場鋪面、汰換LED照明燈具及改善球場周邊排水等，使網球場符合體育署規範休閒運動設施標準的級別，增加區級競賽場地，提升整體球場的使用效益。

龜山區長張嘉平說，整建後的網球場鋪面採用與美網及澳網公開賽中相同材質的壓克力鋪面層，具美觀功能，更容易保養，並延長使用壽命，還將耗電的鹵素燈具全面汰換為LED照明燈組，一併進行排水改善、環境綠美化、大門拓寬及圍網增高等工程。

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