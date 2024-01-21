縣府招攬星國客 千人將遊台東

台東縣府與旅遊業者前往海外拚觀光，大有斬獲。（台東縣府提供）

2024/01/21 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台東縣政府海外拚觀光，縣長饒慶鈴率領旅遊業者前往東南亞推廣觀光，在駐新加坡代表處童振源大使見證下，台灣在地華耀國際旅行社與新加坡國內最大的曾兄弟旅行社雙方共同簽署合作備忘錄，預計今年將送客千人前往台東旅遊。

縣府與台東旅遊業者先到馬來西亞吉隆坡舉辦推介會，馬不停蹄到新加坡拜會前三大旅行社，饒慶鈴在觀光旅遊推介會帶來大禮，大有斬獲。

饒慶鈴指出，台東的土地會黏人，建議大家規劃深度旅遊，除了交通部觀光署提供的旅遊補助外，從今年二月一日起，獎勵旅行社帶團來台東停留兩晚就有旅遊補助；更特別加碼，前一百名由旅行社安排來台東，並符合二○二四台東獎勵旅遊活動規定於活動網站（https：//www.tttravel.org/）登錄成功者，將贈送釋迦禮盒送完為止。

新加坡曾兄弟集團執行董事曾月清認為，台東慢活的旅遊氛圍、美麗的自然景觀及豐富的原住民文化是新加坡遊客非常喜愛的旅遊勝地，今年將主打推廣台東旅遊行程，期待可以儘速達標。

除了新加坡，縣府十五日以「臺東慢漫遊」為主題於馬來西亞吉隆坡舉辦觀光推介會，會中介紹台東的休閒農場、部落體驗、IG打卡景點、節慶活動、在地特色旅宿、原住民風味美食、各式農特產品及伴手禮。

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