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台東縣今年第1季人口正成長 迎來362名龍子龍女

台東縣新生兒人口持續正成長，縣府表示會持續建構兒童樂園等設施，讓孩子快樂成長。（記者黃明堂攝）

台東縣新生兒人口持續正成長，縣府表示會持續建構兒童樂園等設施，讓孩子快樂成長。（記者黃明堂攝）

2024/04/02 16:02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今天公布，今年1月至3月全縣出生人口數共計362人，相較前3年同期（1至3月）出生人口數，民國110年312人、111年340人及112年359人，都持續呈現正成長，於全國出生人口數低迷之際，實屬不易。

縣府民政處表示，根據內政部統計，今年2月新生兒人口只有9千多名，適逢龍年，且今年2月還有29號多1天，新生兒數量卻比去年2月還要少450名。近5年來，台灣新生兒數量逐年降低，從2018年的18萬名到去年的13.5萬名，今年恐怕還會創新低；也因少子女化浪潮衝擊，全國明年私立高中職學校恐退場10多間，數千名師生廣受影響，顯見少子女化問題嚴重。

縣政府表示，縣府將開源節流的經費挹注更多於社會福利、醫療及教育等計畫，自今年1月1日起，台東縣生育補助費用再加碼，婦女生育補助費第一胎每位補助4萬元整，第二胎每位補助4萬5千元整，第三胎及以後者，每位補助5萬元整。

縣府關懷產婦媽媽們的辛勞，除109年開辦「免費育兒指導到宅服務」，110年新增「低收、中低收入戶及弱勢家庭（含新住民）」生產住院3~5日的月子餐補助；另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創的類公共化政策讓公私托收費一致等；而台東兒童運動公園13項主題遊戲設施更讓大孩子玩得不亦樂乎，專供2-6歲小小孩的幼齡遊戲區也在兒童節前夕開放，目標至115年完成新建及改建14座兒童遊戲場，讓大小朋友盡情暢玩。

縣長饒慶鈴指出，孩子是我們的寶貝和未來的希望，縣府從提高生育補助、坐月子餐、育兒指導，建構安心懷孕，創建願生能養的友善環境，及提升慢經濟效應的健康生活城市等，期待孩子們在健康幸福的台東快樂成長。

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