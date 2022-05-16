閒置逾40年 中和秀山市場都更

中和區秀山市場停止營運四十多年，建築物老舊閒置，原址將辦理都市更新。（新北市都更處提供）

2022/05/16 05:30

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕新北市中和區秀山市場已停止營運四十餘年，建物老舊閒置，引發公安、治安及環境衛生等疑慮。市府推動都更案，預計二○二三年動工、二○二六年完工，未來一、二樓規劃為超級市場，並提供三百平方公尺以上的市民活動中心、逾一千平方公尺開放空間，打造舒適便利的購物環境。

提供一千平方公尺開放空間

都市更新處總工程司李擇仁表示，都更案基地位於中和區大勇街及立仁街十四巷交叉口，屬於中和都市計畫的市場用地，面積約二三九二平方公尺，現況為三層加強磚造的老舊建物，做停車場使用，所有權人接近五十人。

李擇仁說，將新建兩棟地上十六層、地下五層的住宅大樓，一至二樓規劃超級市場，三樓提供市民活動中心，預計申請「鑽石級」綠建築標章，提供超過一千平方公尺開放空間，營造友善環境，翻轉民眾對傳統市場髒亂、破舊的刻板印象。

都更處處長張壽文指出，市場用地為公共設施用地，過去重建須整合多項法規辦理，程序繁雜且曠日廢時，市府今年一月修正「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」，針對市場用地以都更方式重建者，可依循都更同意比例門檻辦理，解決過去產權整合不易的難題，後續將推動永和、新店等地區的老舊市場改建、轉型。

此外，將二‧六公頃土地變更為社會住宅基地，第一期「貴和安居」佔地六五二五平方公尺，經新北市都市設計審議核定，將可提供五百六十戶社宅及一百五十坪公共托老中心，預計二○二五年十一月完工。

城鄉發展局指出，「貴和安居」臨捷運貴和站約五百公尺，第一期將興建地下三層、地上十四層大樓，取得銀級綠建築及銅級智慧建築，提供約五百六十戶。全區二‧六公頃規劃都市開放空間及綠帶系統。

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