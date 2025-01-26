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    駕駛上國道注意！今有9大塞車路段 南下建議下午再出發

    國道中部狀況。（高公局提供）

    國道中部狀況。（高公局提供）

    2025/01/26 08:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今（26）日是小年夜前一天，交通部高速公路局說明，目前全國道路況大致正常，截止上午7時，交通量為9.9百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控等，並請用路人注意9大易塞車路段，南下用路人建議下午再出發。

    預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

    昨天全天交通量為108.1百萬車公里，是年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日（2.5百萬車公里）的1.2倍。

    昨天路況除國1三義至台中系統路段於18時逐漸紓解外，其餘路段於17時後大致順暢。今天深夜0-5時平均交通量為6.1百萬車公里，是年平均平日（4.0百萬車公里）的1.5倍；預估今日交通量為105百萬車公里。

    高公局提醒上車前注意繫好安全帶。（高公局提供）

    高公局提醒上車前注意繫好安全帶。（高公局提供）

    國道北部狀況。（高公局提供）

    國道北部狀況。（高公局提供）

    國道南部狀況。（高公局提供）

    國道南部狀況。（高公局提供）

    高公局提醒九處雍塞路段。（高公局提供）

    高公局提醒九處雍塞路段。（高公局提供）

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