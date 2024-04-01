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金門連日濃霧打亂空中交通 航港局啟動海運備援專船疏運

金門連日濃霧打亂航班，交通部航港局今、明天將啟動金門海運備援B計畫，由備援船舶雲豹輪於今明2天各1航次執行疏運。（交通部航港局提供）

金門連日濃霧打亂航班，交通部航港局今、明天將啟動金門海運備援B計畫，由備援船舶雲豹輪於今明2天各1航次執行疏運。（交通部航港局提供）

2024/04/01 16:34

〔記者陳嘉怡／台北報導〕適逢清明節，許多金門民眾已提早返鄉掃墓，然金門連日濃霧打亂航班。交通部航港局表示，民航局已協調立榮航空加開航班及軍機協助疏運，但仍有旅客滯留機場；今、明天將啟動金門海運備援B計畫，由備援船舶雲豹輪於今、明2天各1航次執行疏運。

航港局表示，此次備援船舶為「雲豹輪」高速客船，船舶噸位916噸、乘客定額552人，從嘉義布袋至金門預計航行約4小時，今日下午「藍鵲輪」自嘉義布袋港發船，至馬公改由「雲豹輪」執行，預計下午7時30分抵達金門水頭碼頭。明日預計配合金門尚義機場情況，於下午2時前自金門水頭碼頭返回嘉義布袋港。

航港局表示，今日上午民航局已統計西部各航空站有轉搭專船需求的民眾，台北、台中、台南航空站共約90名旅客登記，民航局已安排遊覽車送往嘉義布袋港，其餘座位嘉義布袋港現場將開放有需要的民眾自行前往港口登記候補。

航港局也提醒，中央氣象署預報今、明兩天金門易有局部霧或低雲影響能見度，明日有需要旅客於金門航空站聯合補位櫃臺登記繳費，船票金額成人1000元，3歲以上未滿12歲兒童、65歲以上年長者、身心障礙者及其陪伴者1人等船票500元，未滿3歲兒童酌收保險費用100元。航港局將安排接駁車將返台旅客送往嘉義高鐵站轉乘返家。

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