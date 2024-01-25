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北市「山限區」重建高度審議原則卡關 更新處：景觀衝擊有限

台北市都市更新處今天就山限區危險建物更新的建物高度，向都審會提出審議原則報告。 （資料照，台北市都市更新處提供）

台北市都市更新處今天就山限區危險建物更新的建物高度，向都審會提出審議原則報告。 （資料照，台北市都市更新處提供）

2024/01/25 16:31

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府鬆綁非地質敏感區山坡地危險建物更新重建，修正「台北市都市更新自治條例」，去年底發布實施，其中針對未能用完容積獎勵的建物，若超過21公尺，重建高度以30公尺為限。台北市都市更新處今（25日）就審議原則向都審會提出報告，但委員擔心破壞山坡地保育及景觀，建議提供模擬圖後再議。

台北市都市更新自治條例修正，其中第18條授權讓受限基地條件未能用完容積獎勵的建物，且超過21公尺高度，可經台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會（都審會）審議通過後適用，但重建高度以30公尺為限。

不過都審委員認為，山坡地、自然景觀是台北盆地的資產，要放寬山坡地開發，應就山坡地與建築物的高度做模擬，才有說服力；也有委員認為，民眾都更要爭取最大利益，但都審會要考量都市景觀，兩者間要取得平衡，不同的區位，建物的高度也會有不同考量，是否要把大量體放在山坡地上，應該再討論。

都審會主席、都發局長王玉芬說明，並非全面放寬山坡地建築高度，僅有危險建築跟非地質敏感區域，請更新處重新檢視是否會影響到景觀，再提出報告。

更新處長陳建華表示，更新自治條例已經議會審議通過，不影響民間送件審查；提報審議原則是希望有助未來審議順暢，避免邊審邊建立原則。他一開始也擔心影響大，但在分析完後，影響其實有限。

陳建華強調，全市山限區且屬住宅區的1229張建照中，位於住宅區、屋齡30年以上，扣除未建築、保護區、公設用地、地質敏感區等情形後，共有624張建照，約佔山限區住宅區建照數的50.77%；其中因為容積用不完，重建高度可能超過21公尺的，以現況是6層樓以上的為主，在624張建照中僅占72張，以士林、內湖最多，其次為文山。

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