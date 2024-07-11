北市豪雨多處積淹水 「海綿城市」破功

南港區不少地方淹水，達機車半個輪胎高。（議員李明賢提供）

2024/07/11 05:30

信義、南港時雨量破百 水淹達機車半個輪胎高 年編近80億效果不佳

〔記者楊心慧、林承鴻、何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲二○一五年剛上任不久，宣布要將台北市打造成「海綿城市」，每年編近八○億元預算，但昨天下午一場豪雨，信義區多處積淹水嚴重，民宅一樓、地下室進水，南港區多處淹水達半個輪胎高，九十四件災情通報，積淹水佔了六十四件；民進黨議員許淑華指出，短時間強降雨無法滲透地下，海綿城市政策失敗，蔣萬安上任也看不到精進作為；國民黨議員李明賢說，海綿城市淪為口號，砸錢效果不佳，蔣萬安應針對易淹水地區加強排水系統、重點疏洪。

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94件災情通報 積淹水佔64件

昨天下午一場豪雨，北市瑠公國中、信義四獸山、挹翠山莊、大安福州山四個測站時雨量均破百，災害應變中心接獲九十四件災情通報，積淹水佔六十四件，集中在信義區、南港區；信義區松仁路淹水一度高過腳踝、象山公園前地下道通行受阻、南港區多處淹水高度達機車半個輪胎，還有一樓店家被淹。

信義區黎平里民王先生說，昨天下午的豪雨造成地下室跟一樓淹水，泥水從屋內和廁所排水孔湧出，財損初估數十萬元，質疑排水系統出問題；他請抽水車來抽水，鄰居見狀跟進，抽水業者透露，委託案接不完。

水利處雨水下水道管理科正工程司李振寰表示，昨信義區降雨量超過一百毫米，遠超過當地下水道容受力，加上富陽街位處山坳口，兩側山區的水集中匯流，造成下水道水位快速上升，雨勢停歇後，積淹水就退去，代表排水系統沒問題。

水利處︰降雨超過下水道容受力

許淑華認為，柯文哲以透水磚鋪設地面的「海綿城市」成效有限，信義區不少地方靠山邊，還有土石流問題，蔣萬安選舉時曾到信義區吳興街六○○巷周邊允諾做防水閘門，至今什麼都沒有；短時間強降雨只會日益頻繁，市府未做好因應，海綿城市政策失敗，蔣也看不到精進作為。

議員︰未做好因應 看不到蔣精進作為

李明賢表示，海綿城市淪為口號，砸錢效果不佳、仍會淹水，蔣萬安應針對易淹水地區加強排水系統、重點疏洪，否則接下來颱風季，考驗恐接踵而來，尤其應針對信義區、松山區、南港區、內湖區等易淹水地區，找出治本方案。

水利處表示，已辦理「全市降雨容受力提升檢討工作」，將推動敦化北路及承德路地下貯留設施新建工程，逐步將降雨容受力，從目前的時雨量七十八．八毫米提升至八十八．八毫米。

信義路車行地下道一度積水，目前已抽退。（北市府提供）

台北市信義區吳興街積淹水嚴重。（議員許淑華提供）

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