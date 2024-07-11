北市補助設防水閘門 今年已受理357件

2024/07/11 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市鼓勵民眾在建築物出入口設置防水閘門（板），減少因颱風、豪雨積水進入住宅造成損失，今年起針對曾有淹水紀錄、水災災害潛勢區域或有受災之虞的合法建築物，經現場評估、訪定市價後全額補助，統計今年至七月五日止，已受理三五七件申請，以內湖區一二三件、信義區八十一件最多，中山區、南港區都只有兩件最低。

民政局區政監督科長李鎮成表示，二○一五年試辦設置防水閘門補助計畫，二○一九年正式實施，但過去民眾申請意願不高，去年度申請數掛零，有些民眾認為裝了防水閘門就是代表住宅容易淹水，會影響房價；今年因強降雨頻傳災情，加上開始實施全額補助及區公所大力宣導，至七月五日止，已受理三五七件，內湖區一二三件最多、信義區八十一件次之，中山區、南港區都只有兩件最低，中正區四件、大同區六件，其他區也都只有數十件不等。

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李鎮成表示，三五七件中經人員評估、訪定市價後全額補助，已補助八十六件、四三六萬七一九八元，相關經費由災害準備金支應，共編列八四○○萬元。

李鎮成說明，只要是曾有淹水紀錄、水災災害潛勢區域或有受災之虞的非公有合法建築物，包含地下停車場，都可提出申請，但不受理建築技術規則建築設計施工編四之一規定，自二○一一年七月一日後申請建造執照的建築物者，以及曾接受補助者。

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