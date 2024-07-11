大巨蛋頻漏水 遠雄10月底完成改善

2024/07/11 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋完工啟用後舉辦賽事，頻傳漏水問題，昨北市多處時雨量破百毫米，大巨蛋因無賽事未傳出漏水、雨瀑等問題，台北市體育局昨表示，遠雄承諾十月底完成整體漏水改善工程；而各界關注大巨蛋舉辦演唱會，正由財團法人消防安全中心基金會進行消防安全驗證，結果最快八月出爐。

台北市長蔣萬安昨受訪表示，大巨蛋啟用後陸續邀請舉辦多場賽事，議會也討論並協助解決大巨蛋舉辦演唱會的問題，提案由市府發文內政部詢問；內政部日前已回文依二○一七年函示，只要大巨蛋完成消防安全驗證，未來申辦非體育賽事，依照《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》審查，確保安全無虞後就能舉辦。

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消防安全驗證 最快8月出爐

消安基金會理事長陳文龍昨表示，遠雄六月底將相關資料送件，日前雙方進行一次面對面會議，基金會要求遠雄補充資料，預計七月底至球場實際演練逃生避難流程，報告最快八月出爐，屆時大巨蛋如要申辦演唱會，遠雄須將這份資料一併送給市府核定。

至於場設漏水問題，體育局表示，已嚴令遠雄徹底根絕大巨蛋漏水問題，也會同遠雄到大巨蛋頂層勘驗漏水原因及改善作為，遠雄表示已完成屋頂局部整修，可克服瞬間暴雨造成的雨瀑，並承諾於十月底完成整體漏水改善工程。

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