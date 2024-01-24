立院民眾黨團倡議不在籍投票 擬列入優先法案

民眾黨不分區立委當選人黃國昌（左起）、黃珊珊與陳昭姿舉行「眾所矚目 選務制度改革 勢在必行」記者會，針對此次選舉提出缺失，並提供解決方式給中選會參考。（記者陳志曲攝）

2024/01/24 14:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、陳昭姿、黃國昌今（24）日召開記者會，公布多項選務瑕疵，並倡議推動「不在籍投票」，擬將不在籍投票列為優先法案，讓未來投開票更現代科技化、接軌國際。

黃珊珊指出本次選舉有「領票數與總得票總數不符」、「未於開票前公佈領票數」、「先整票再唱票，未依規定逐張取出唱票」、「投開票報告表填寫疏漏或記載不實」、「開票可錄影卻遭選務人員制止並試圖驅逐」、「票匭底部無封條」等選務瑕疵，希望中選會虛心檢討、改善缺失，不要再讓選務人員承受巨大壓力。

陳昭姿指出，選務工作繁雜，難免出現疏失，但執政黨面對提出質疑的民眾，竟不是查證或檢討自我疏失，而是移送提出問題的人，「此舉和獨裁政府有何不同？」，且行政院長陳建仁面對質疑，竟稱選務瑕疵已經改進且影響很小，是邏輯錯誤，她強調，民眾黨在意的不是選戰結果，而是程序正義，民眾黨會提出改進方式，減少往後投開票疏失，並減輕選務人員負擔。

黃國昌指出，相關爭議也反映，不在籍投票勢在必行，有很多人因為制度不完善，被迫犧牲重要權利，非常多國家已實施電子投票，但台灣沒有，廣受外媒關注，他質疑，台灣科技在國際上佔有一席之地，但為什麼搞了這麼久的投票制度，還是有非常多公民沒有得到實質保障？是不是對民進黨政府來說政治利益大於民主價值？

黃國昌表示，立院民眾黨團將在2月1日新會期，把不在籍投票列為優先法案，希望民進黨不要再杯葛，不要再犧牲因工作、受教育、離開家鄉到另一個縣市的人民，幫助因現實因素、制度缺失，而沒有辦法行使投票權的公民，是政府無法迴避的責任。

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