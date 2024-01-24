會見賴清德 美前次卿柯拉克：重申對台承諾 沒有自由就沒有繁榮

美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」今在副總統當選人蕭美琴陪同下，前往拜會副總統暨總統當選人賴清德。（總統府提供）

2024/01/24 13:59

〔記者陳昀／台北報導〕美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」今在副總統當選人蕭美琴陪同下，前往拜會副總統暨總統當選人賴清德。柯拉克再次恭喜賴清德當選、恭喜台灣人民成功舉行大選，這證明民主確實能有效運作，他也重申對台未來承諾，強調我們有共享的路徑、共同的命運，「沒有自由就沒有繁榮」。

柯拉克表示，他要代表「美台商業協會」及「柯拉克科技外交研究院」恭喜賴副總統，並恭喜台灣人民成功舉行大選，這證明民主確實能有效運作，他要表達對台灣的支持與敬意，並重申他們對台灣及未來的承諾。此行不僅為了促進彼此夥伴關係，也肩負追求未來的使命。值得信賴的科技除了能連結彼此關係，也能體現我們所珍視的民主價值。

柯拉克也分享，訪團成員所代表的美國商業及私部門重視的要點。首先，科技合作是共同民主理念的展現，台灣的實力與創新是希望的燈塔，向世界證明好產品的基石是自由。其次，台美雙方的經濟關係以信任及尊重為基礎，諸如「經濟繁榮夥伴對話」、民主國家乾淨網路聯盟及台積電赴美投資設廠等，都是彼此信任關係的象徵，這不僅是經濟活動，更肯定民主國家能團結面對全球挑戰。

柯拉克指出，科技外交是「柯拉克科技外交研究院」的宗旨，他們也創建了「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），期待雙方不僅在經濟或外交層面合作，也為共同期望的願景而努力，讓創新為人類自由而服務，而非少數人的利益。

柯拉克表示，我們有共享的路徑、共同的命運，「沒有自由就沒有繁榮」，這是不可動搖的信念。最後，他再次感謝受到的溫暖歡迎，並誠摯祝福台灣及台美夥伴關係。

訪賓尚包括「美台商業協會」韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會長，由副總統當選人蕭美琴、外交部次長謝武樵陪同，前往總統府拜會副總統賴清德，國家安全會議副秘書長徐斯儉也在座。

美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」今在副總統當選人蕭美琴陪同下，前往拜會副總統暨總統當選人賴清德。（總統府提供）

美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」今在副總統當選人蕭美琴陪同下，前往拜會副總統暨總統當選人賴清德。（總統府提供）

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