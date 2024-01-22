「台版柬埔寨案」今起全週每天開庭 自稱被害人鄧為至控訴變加害人

高等法院審理「台版柬埔寨」案今天起全週每天開庭，鄧為至今庭訊控訴「被害人變加害人」，明提訊核心要角「大姊」傅榆藺。（記者楊國文攝）

2024/01/22 13:54

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案驚爆3人遭凌虐慘死，士林地院去年11月依私刑拘禁致死等罪，重判核心要角、綽號「大姊」的傅榆藺、陳樺韋各無期徒刑，其餘27名共犯被判1年2月至29年6月不等徒刑，高等法院今起展開密集審理，傳訊未在押的鄧為至等5人及從台中看守所視訊的柯宗成共6人，一審被判刑12年的鄧為至控訴「我是被囚禁的被害人」，被逼迫而電擊2位被害人，並未參與犯罪集團，犯罪時僅19歲的曾忠義等多位被告主張一審判決過重，檢方則對被告全部提起上訴，下次庭訊定2月23日。

由於此件「台版柬埔寨」案被告多達29人，且卷證繁雜，高等法院決定密集審理全案，定今天起連續5天連續召開準備程序庭審理此案，其中，明（23）天則上演重頭戲，將提訊在押的核心要角「大姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋，一審均被判無期徒刑。另外，高院亦排定農曆過年後的2月19日至23日每天開庭審理。

此案經士林地院去年12月15日判決「大姊」傅榆藺等29名被告有罪後，在押的23人，包括包括傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪、鄭建宏、劉宏翊、邱伯倫、吳秉恩、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭宏明、潘依凡等人，均被移審到高院。

高院15日下午召開移審庭後認定，主嫌傅女、陳男等23人涉嫌私行拘禁致死等重罪、有逃亡、再犯之虞，裁定全部續押3個月。

高院今天上午9時30分首度開庭，傳訊未在押的曾忠義（一審判16年）、鄧為至（一審判12年）、邱宏儒（1年6月）、蔡智帆（1年4月）、葉智升（1年2月）和從台中看守所直接採視訊開庭的柯宗成（5年）等6人，其中，邱宏儒、蔡智帆未到庭。

曾忠義、柯宗成均認為，一審判刑太重，曾還指稱，一審認定他涉及詐欺、私行拘禁等多達245罪的罪數有問題，鄧為至主張，他是被囚禁的被害人，沒有參與該犯罪組織，當時被逼迫而電擊2位被害人，並否認涉及私行拘禁罪、攜帶兇器犯強盜罪、共同詐欺及洗錢等罪。庭訊至中午結束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法