柯文哲卸任前急推悠遊卡上市櫃 蔣萬安：恐衍生炒股風險

台北市長蔣萬安今天就台北悠遊卡公司上櫃議題接受議員備詢。（記者田裕華攝）

2023/11/20 10:33

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲在去年九合一大選前火速批准通過悠遊卡公司登錄興櫃掛牌，讓台北市長蔣萬安上任後被動接受；蔣萬安今（20）天在市議會進行調查報告議程時指出，檢視辦理過程有6大問題，包括為尊重專業、規避議會監督、不符行政倫理等，恐衍生股價被炒作的風險、市府掌控力備受挑戰兩大問題，後續他會要求交通局強化悠遊卡公司內部管理機制。

蔣萬安在報告中指出，首先，當時公司資金充裕，悠遊卡公司未按商業慣例提出興櫃的營運或財務計畫，未說明籌資用途及策略合作具體內容；第二、建議書內容提及市府控制力達74%，直接及間接合計持股實為38.43%，高估控制力，恐有誤導。

第三，上市櫃將逾柯文哲的市長任期，且無具體興櫃事由，仍限期完成，未尊重新任市長所代表新民意；第四，簽辦過程主計處已適度提醒，仍予核可且未見理由，未能尊重專業；第五，函報議會已為休會期間，未揭露減資換股的目的及後續興櫃規劃，似有規避議會監督之嫌；第六，選舉結果確定後，仍持續興櫃送件程序，未恪遵看守政府立場，不符政治倫理及慣例。

蔣萬安也提到，悠遊卡公司將有2.23%股份於市場上公開交易流通，股價可能面臨被炒作的風險，因此必須針對民股增資異常進行關注與因應，包括持股異常通報與定期追蹤管理。

此外，實施員工認股後，持股比例將被稀釋，市府掌控力將備受挑戰，因此將與股東保持密切聯繫確保經營權，與民股共維穩健經營。

蔣萬安表示，後續將考核督責官股董事加強政策配合度，並於董事會前召開官股董事會前會統合意見，以及強化悠遊卡公司內部管理機制，以提升管理效能。

台北市長蔣萬安（前排左）今天到市議會報告台北悠遊卡公司上市櫃案調查，前排右為台北市交通局長謝銘鴻。後排右為悠遊卡公司董事長林志盈。（記者田裕華攝）

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