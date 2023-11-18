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首頁　>　臺北市

蔡壁如喊話國民黨中央「懸崖勒馬」 要柯文哲再讓就太超過

民眾黨中二立委參選人蔡壁如今天表示，國民黨提出來要柯文哲從退讓3%到退讓6%，難以置信。（蔡壁如提供）

民眾黨中二立委參選人蔡壁如今天表示，國民黨提出來要柯文哲從退讓3%到退讓6%，難以置信。（蔡壁如提供）

2023/11/18 13:11

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合再次破局，針對總統選舉藍白合民調判斷上無共識，民眾黨台中市第二選區立委參選人蔡壁如今天表示，國民黨提出來要柯文哲從退讓3%到退讓6%，難以置信。他呼籲，國民黨中央懸崖勒馬，「還沒登記前都來得及」，就像柯文哲說的，不到最後關頭不輕易放棄，還有5天，合作還有空間。

蔡壁如表示，柯文哲已經展現了高度政治家風範，承諾誤差值3%內算「侯柯配」得分，也對國民黨中央提出的諸多條件讓步，展現最高誠意。國民黨片面更改原本協議條件，軟土深掘，莫此為甚。

蔡壁如說，藍白合一直都是回應民意需求，也是基層普遍心聲，這段期間她不斷奔走呼籲大人們各退一步，結果卻在最後階段，要求柯文哲再讓，這就顯得太超過了。

蔡壁如呼籲，國民黨中央懸崖勒馬，「還沒登記前都來得及」，就像柯文哲說的，不到最後關頭不輕易放棄，還有5天，合作還有空間。

最後，蔡壁如感嘆，國民黨一個泱泱大黨，不該軟土深掘，一直反過來要求小黨退讓。就像柯文哲說的，國民黨就算贏了柯文哲，也贏不了賴清德。政黨輪替、聯合政府是我們2024大選的最終目標。而民調結果，誰能領頭贏得勝選，人民的眼睛都是雪亮的。

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