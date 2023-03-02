攜手9非政府組織培育人才 台大首創國際NGO人才學校

台灣大學今舉行「台大國際NGO人才學校」簽約典禮暨啟動儀式，由校長陳文章與多位NGO負責人共同簽署合作意向書。（台大提供）

2023/03/02 16:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學今與9個國內外非政府組織（NGO）共同締約啟動「台大國際NGO人才學校」，透過16週至NGO全英語實習，讓有志學生提早接觸實務，未來能具備專業技能連結全球網絡，連結在地與國際。

與台大合作的9個NGO包括基督教芥菜種會、勵馨基金會、亞太堅韌研究基金會、國際珍古德教育及保育協會、舊鞋救命國際基督關懷協會、台灣數位外交協會、台灣好鄰居協會、羅慧夫顱顏基金會、四十分之一移工教育文化協會等，今都與會啟動儀式，而教育部青年發展署署長陳雪玉、外交部NGO國際事務會副執行長吳竹君也都在現場見證。

台大校長陳文章致詞時回憶，自己念大學就參加服務性社團，到偏遠地區帶領小孩，這是一輩子難忘的經歷。而台大目前有40個服務性社團，也設有相關獎項表揚服務社會的學生。希望透過與NGO的合作，培養具有利他服務精神、能尊重不同文化具國際視野的人才，讓台大成為世界重要的SDGs（永續發展目標）、NGO學校。

台大國際長袁孝維受訪時表示，「台大國際NGO人才學校」可以呼應聯合國SDGs、永續發展的目標，而學生也可發展所學專業以外的全方位實習，透過NGO接觸社會更多層面，進一步連結在地、國際，未來協助企業推展社會責任。過去參與服務只能學生自己接觸，而台大現在扮演媒合平台，篩選具公信力的NGO，並在實習前提供學生基本訓練，希望未來更多組織、學生加入。

現正參與羅慧夫基金會實習的政治系大二學生薛沂表示，自己原本就對NGO有興趣，她高中時就讀中山女高人社班，大學後也參與了世界志工社，而今修讀此課程，可以藉此瞭解社會上提供服務、援助的NGO如何運作。而關於實習內容，薛沂指出，每週必須參與16小時，因此2天不排課投入實習，包括籌備NGO論壇、採訪工作等。

台灣大學今與9個國內外NGO共同締約啟動「台大國際NGO人才學校」，透過16週至NGO全英語實習，讓有志學生提早接觸實務，未來能具備專業技能連結全球網絡，連結在地與國際。 （記者楊綿傑攝）

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