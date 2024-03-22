長榮爭產內鬥噴辣椒水 張國政連襟判刑3年10月確定

張榮發基金會。（資料照）

2024/03/22 14:28

〔記者吳政峰／台北報導〕長榮集團創辦人張榮發辭世後，家族爆發爭產內鬥，大房長子張國華班底的長榮國際董事長柯麗卿、總經理戴錦銓、張榮發基金會董事長鍾德美等3人，分別遭噴辣椒水、跟蹤、恐嚇。檢警追查幕後影武者，疑是大房三子張國政的連襟兼特助謝國獻，2020年8月依違反個人資料保護法等罪起訴，最高法院日前維持3年10月刑，全案確定。

檢警調查，張榮發基金會2018年12月11日董事改選，關鍵一席董事柯麗卿在當天早上8時突然遇到假車禍，2名雙載歹徒故意騎機車至柯女車前挨撞，逼迫柯女開車窗，再持噴辣椒水噴她眼睛致傷無法出席，董事會因而流會。

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檢方逮到犯案2男，發現他們是受與謝國獻交情匪淺的新北市一名許姓里長所託。許男到案供稱，董事會舉行前幾天，謝到辦公室交給他裝有6張柯麗卿照片及個資的牛皮紙袋，請他找人阻止柯女出席董事會，叮囑「不要出人命就好，車禍、痛毆、打斷牙、弄瞎等都可以」，犯案隔天，謝親自交付50萬元酬勞給許。

2019年2月11日，長榮國際股東會改選董監事，謝國獻為了不讓戴錦銓、鍾德美出席，同年1月10日去永和找許男，並提供戴、鍾照片和個資，要求他想辦法讓2人缺席股東會，另花10萬元買二手車供許找人下手。

許找來李姓等4男開車跟蹤戴返家，待戴將車駛入大樓地下室，一度持甩棍及球棒潛入大樓，但被保全攔下。同年1月29日清晨7時，許男又指示李男至鍾德美桃園住處，原想交付恐嚇信，因故未果，改以電話恐嚇她不得參與股東會表決議案，若不配合，將到她家放火或對家人不利。

檢方懷疑謝國獻犯案動機是為了謀劃在長榮國際、基金會的影響力及董事席位，才花錢買凶教唆傷害、恐嚇長榮高層，2020年依違反個資法等罪起訴主謀與動手者共11人，一審台北地院判謝8月徒刑，得易科罰金24萬元；許6月刑，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

二審高等法院指出，謝國獻透過許男出資僱請他人，以強制、傷害方式阻止柯麗卿出席董事會，對戴錦詮做出恐嚇、無故侵入他人建築物等犯行，又恐嚇鍾德美，企圖干擾長榮國際、張榮發基金會、張榮發慈善基金會的正常運作，應屬共同正犯，而非僅止於教唆犯。

高院審酌謝國獻迄今未彌補損害，亦未試圖取得被害人諒解，犯後態度不佳，改重判3年10月；許男坦承犯行，態度尚可，並已道歉認錯並出具悔過陳述書，獲得被害人同意給予緩刑機會，改判刑1年4月，緩刑4年。

全案上訴三審，最高法院認為二審認事用法無誤，量刑亦屬妥適，並無逾越裁量範圍或違反比例原則，日前駁回上訴，全案確定。

長榮集團創辦人張榮發辭世後，家族爆發爭產內鬥，大房長子張國華班底的長榮國際董事長柯麗卿、總經理戴錦銓、張榮發基金會董事長鍾德美等3人，分別遭噴辣椒水、跟蹤、恐嚇。檢警追查幕後影武者，疑是大房三子張國政（見圖）的連襟兼特助謝國獻。（資料照）

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