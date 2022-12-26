神學士禁不戴頭巾女員工 5大NGO停止營運

阿富汗神學士頒布女性禁止國內外NGO工作禁令後，5大NGO目前已經暫停服務。（法新社）

2022/12/26 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）近日以非政府組織（NGO）女員工不佩戴頭巾為由，禁止所有女性在國內外NGO任職，外媒報導，國際救援委員會、救助兒童會、伊斯蘭救濟組織、關愛國際、挪威難民委​​員會總計5大NGO因此暫停在該國服務。

綜合外媒報導，關愛國際、挪威難民委​​員會和救助兒童會聲明提到，「在沒有女性工作人員參與下，我們無法有效接觸到阿富汗需幫助的兒童、婦女和男性」，如果不是當地女性員工，他們不可能完成自2021年8月以來累積的數百萬服務人次。

請繼續往下閱讀...

聲明還說，他們在釐清當局這次宣布的內容之際，「將暫停有關計畫，並且要求讓男性和女性能同樣繼續對我們在阿富汗的拯救人命援助工作作出貢獻」。

國際救援委員會雇用3000名女性，他們表示，相關服務都有賴於組織各級的女性員工，如果女性無法就業，有需要協助的人也無法被服務。

伊斯蘭救濟組織呼籲，阿富汗當局立即解除對女性非政府組織工作人員的禁令，否則該禁令恐衝擊阿富汗的弱勢男性、兒童。

聯合國最高人道主義協調員拉米茲（Ramiz Alakbarov）強調，該禁令是整個人道主義界的紅線，若當局不撤銷禁令聯合國研擬暫停在阿富汗提供人道主義的援助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法