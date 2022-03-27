人權倒行逆施！阿富汗神學士宣布禁止女性獨自搭機

阿富汗神學士政權今（27）日向國內多家航空公司宣布，沒有男性陪同的情況下，禁止女性獨自搭乘航班。圖為2021年阿富汗民眾排隊領取聯合國WFP派發之現金。（美聯社檔案照）

2022/03/27 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政權今（27）日向國內多家航空公司宣布，沒有男性陪同的情況下，禁止女性獨自搭乘航班。

據《路透》報導，阿富汗神學士政權在人權問題上持續倒退，繼日前莫名關閉女子學校後，今（27）日又傳出神學士「勸善懲惡部」（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）向多家航空公司發出公告，要求禁止女性在沒有男性陪同的情況下，獨自搭乘國內、外航班。

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多個航空公司匿名消息來源透露，如果有獨自旅行的女性已經訂票，27日至28日仍可照原計畫搭乘，但阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場已有傳出部分女性遭拒絕登機的情況。

對此，阿富汗勸善懲惡部發言人尚未對《路透》提問做出回應，但在此之前曾有神學士發言人表示，「要出國就學的女性應有男性親戚陪同」。

據悉，神學士自去年中重掌阿富汗政權後，曾一度因經濟壓力釋出改革人權問題的善意，但23日重啟女子學校僅數小時後，又要求學生打包回家、關閉學校，美國也因此在26日取消一系列原訂與阿富汗的經濟談判。

阿富汗經濟危機加劇，又在人權議題上倒行逆施，恐錯失與國際社會談判、獲得承認的機會。據統計，目前阿富汗全國3893萬人口中，有高達95%因糧食短缺而營養不良；而阿富汗此舉恐怕已透露出將回到1996年至2001年統治期間，全盤禁止女性受教、工作權，以及禁止在沒有男性親人陪同下外出的壓迫社會。

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