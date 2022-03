人權倒行逆施！阿富汗神學士宣布禁止女性獨自搭機

阿富汗神學士政權今(27)日向國內多家航空公司宣布,沒有男性陪同的情況下,禁止女性獨自搭乘航班。圖為2021年阿富汗民眾排隊領取聯合國WFP派發之現金。(美聯社檔案照)

2022/03/27 23:22

〔即時新聞/綜合報導〕阿富汗神學士(Taliban,又譯塔利班)政權今(27)日向國內多家航空公司宣布,沒有男性陪同的情況下,禁止女性獨自搭乘航班。

據《路透》報導,阿富汗神學士政權在人權問題上持續倒退,繼日前莫名關閉女子學校後,今(27)日又傳出神學士「勸善懲惡部」(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)向多家航空公司發出公告,要求禁止女性在沒有男性陪同的情況下,獨自搭乘國內、外航班。

多個航空公司匿名消息來源透露,如果有獨自旅行的女性已經訂票,27日至28日仍可照原計畫搭乘,但阿富汗首都喀布爾(Kabul)機場已有傳出部分女性遭拒絕登機的情況。

對此,阿富汗勸善懲惡部發言人尚未對《路透》提問做出回應,但在此之前曾有神學士發言人表示,「要出國就學的女性應有男性親戚陪同」。

據悉,神學士自去年中重掌阿富汗政權後,曾一度因經濟壓力釋出改革人權問題的善意,但23日重啟女子學校僅數小時後,又要求學生打包回家、關閉學校,美國也因此在26日取消一系列原訂與阿富汗的經濟談判。

阿富汗經濟危機加劇,又在人權議題上倒行逆施,恐錯失與國際社會談判、獲得承認的機會。據統計,目前阿富汗全國3893萬人口中,有高達95%因糧食短缺而營養不良;而阿富汗此舉恐怕已透露出將回到1996年至2001年統治期間,全盤禁止女性受教、工作權,以及禁止在沒有男性親人陪同下外出的壓迫社會。

