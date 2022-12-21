阿富汗神學士禁女性上大學 英美、聯合國強烈譴責

阿富汗神學士政權週二宣布，將暫停女性進入大學就讀，消息傳出後引發美國、英國及聯合國的強烈譴責。（法新社）

2022/12/21 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士政權（Taliban，又譯塔利班）週二宣布，將暫停女性進入大學就讀，消息傳出後引發美國、英國及聯合國的強烈譴責。

神學士自2021年8月奪取阿富汗政權後，陸續發布限制女性就業領域與公眾場合的穿著等禁令，先前聯合國就曾譴責相關禁令。20日時一封由高等教育部發言人證實真實性的信函指示，根據內閣決定，阿富汗公立和私立大學應立即停止招收女學生，直到另行通知。

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針對這項消息，包含美國在內的外國政府指出，在考慮正式承認神學士政府之前，阿富汗必須改變婦女教育政策。美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）在聯合國安理會表示，在神學士尊重所有阿富汗人的權利，特別是婦女及兒童的人權和基本自由之前，不能指望可以成為國際社會的合法成員。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）也指出，禁學是對女性權利又一次的嚴重剝奪，讓每一位女學生都深感失望，並指神學士此舉讓阿富汗更加遠離自力更生及繁榮。

今年3月神學士又撤回將開放女子高中的信號，當時也遭到外界批評，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，神學士於本週二的舉動，顯然是又一次的失信，並指此舉非常令人不安，很難想像如果沒有女性的積極參與和女性教育，這個國家將如何發展及應對所有挑戰。

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