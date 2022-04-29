阿富汗7天內4度遭炸彈攻擊 首都清真寺至少10死15傷

阿富汗喀布爾（Kabul）一座清真寺當地時間29日下午2時（台灣時間29日晚間6時）遭炸彈攻擊，造成寺內信眾至少10死、15傷。圖為事發現場救護車與圍觀群眾。（法新社）

2022/04/29 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）西部一座清真寺當地時間29日下午2時（台灣時間29日晚間6時）遭炸彈攻擊，造成寺內信眾至少10死、15傷，這已是阿富汗7天內至少第4度遭炸彈攻擊。

據《路透》報導，阿富汗今（29）日傳出一週內第四度遭炸彈攻擊，首都喀布爾西部一座清真寺於當地時間下午2時發生爆炸，造成寺內至少10人死亡、15人輕重傷。

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本月是伊斯蘭信仰中的齋戒月（Ramadan），今日又恰逢齋戒月中最後一個週五「主麻日」（ al-jum'ah），許多信眾除白天禁食外，也會到清真寺進行禮拜。

報導指出，這已是阿富汗7日以內第四度遭炸彈攻擊，22日昆都士省（Kunduz province）伊瑪目薩希卜區（Imam Sahib）清真寺爆炸釀33死、43傷以來，同日北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）一座什葉派清真寺也發生爆炸，造成至少12死、58傷。

而今（29）日稍早阿富汗北部北部馬薩里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）才又發生一起爆炸案，造成至少9人死亡，現首都喀布爾又傳爆炸案，令人擔心伊斯蘭國（IS）是否將在阿富汗重新崛起。

根據阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政權說法，他們自去年8月美軍撤退之後便已完全控制阿富汗，並已經殲滅許多IS的地方勢力，但國際專家與分析師都認為IS捲土重來的風險仍然非常高。

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