《華盛頓郵報》不替賀錦麗背書內部氣炸 貝佐斯仍未發表評論

美國第二大報華盛頓郵報25日宣布回歸獨立報媒，不為任何總統候選人背書的傳統。圖為華郵位於美國華府的報社總部。（法新社）

2024/10/27 09:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》25日宣布，今年及未來將不再為總統大選候選人背書，此舉打破了該報36年公開表態支持民主黨候選人的傳統，引發報社內部員工強烈不滿，億萬富翁老闆貝佐斯（Jeff Bezos）的沉默，更讓事態更加撲朔迷離。儘管該報記者報導稱，最終取消背書決策的是貝佐斯本人，但貝佐斯本人至今未對此發表評論。消息人士向CNN透露，一份支持民主黨賀錦麗（Kamala Harris）的背書聲明草稿，在被叫停前已擬定完成。

過去24小時內，至少一位編輯辭職，許多知名員工公開表達不滿，意見版面更是怒火中燒。許多現任和前任員工都認為，宣布棄選不表態的時機點非常可疑，質疑貝佐斯的商業利益影響了這一決定。《華盛頓郵報》擁有悠久的歷史，長期以來，在總統大選中公開支持特定候選人，是該報的傳統做法，過去多次公開背書民主黨候選人，此舉被視為影響選舉的重要指標，此次打破傳統，更引發軒然大波。

請繼續往下閱讀...

曾任該報執行編輯的巴隆（Marty Baron）將此決定斥為「怯懦」，並指出川普持續威脅貝佐斯，但在他任內，貝佐斯「抵擋住了這種壓力」。巴隆更批評發行人路易斯 （Will Lewis）為棄選不表態所做的辯護「令人笑掉大牙」，並指出該報在其他選舉中都有進行背書，質疑其雙重標準。

路易斯則在給CNN的聲明中駁斥了關於貝佐斯角色的報導，堅稱貝佐斯未參與任何草稿的審閱或發表意見，並強調《華盛頓郵報》是一家獨立報紙，應支持讀者自行判斷。

多位現任記者表示，他們並不反對編輯部在任何情況下都不做背書，但都認為宣布棄選不表態的時間點極為令人不安，擔心此舉會導致讀者取消訂閱，直接影響新聞編輯部的運作。一名記者更指出，此舉讓報社陷入兩難，批評聲浪四起。

資深專欄作家卡根（Robert Kagan）則直接因為棄選不表態而辭職，公開指控貝佐斯此舉是為了討好川普。巧合的是，《華盛頓郵報》宣布棄選不表態的當天，川普與貝佐斯的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）高層會面，而藍色起源與聯邦政府簽有巨額合約。

川普陣營和支持者則對《華盛頓郵報》和《洛杉磯時報》的億萬富翁老闆介入阻止其報紙支持賀錦麗，沾沾自喜。水門事件的傳奇記這伍華德（Bob Woodward）和伯恩斯坦 （Carl Bernstein）也發表聯合聲明，對此決定表示「驚訝和失望」，並批評其時機點不當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法