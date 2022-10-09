為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蔣萬安提深蹲20下搭公車挨批 蔣辦：別為選舉刻意扭曲

    國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者方賓照攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者方賓照攝）

    2022/10/09 21:15

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨出席論壇針對氣候變遷發言，一句「深蹲20下換免費搭乘公車」卻引來外界質疑。民進黨參選人陳時中說，深蹲對長者或肢體不便者有困難，不能理解；無黨籍參選人黃珊珊也說，鼓勵運動雖是好事，但政策除要可執行外，還須考量公平性。對此蔣萬安陣營回應，「深蹲換乘」只是以外國案例舉例，外界不要為了選舉，對他國活動案例刻意扭曲誤導。

    蔣萬安昨在「2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理、淨零台北》對話」表示，台北市朝減碳目標邁進可從社區鄰里開始，針對經濟弱勢協助汰換高耗能電器，並加大補助、以租代買；公部門可減少不需要的包裝；交通部分可透過市民參與，「舉例來講，深蹲20下換一個公車免費搭乘，在國外已經做到」，市民行動可透過這樣達到整體減碳。

    蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今解釋，「深蹲換乘」是由羅馬尼亞城市克盧日納波卡（Cluj-Napoca）舉辦，政府擺設偵測設備，當地民眾在2分鐘內對著機器深蹲20下，就會獲得可免費搭一趟公車的「健康車票」，活動期間共累積超過100萬次深蹲，共運動1900個小時，並贈送出超過5.5萬張公車票。

    蕭羽耘說，「深蹲換乘」是蔣萬安舉例提及有助節能減碳、全民參與的外國實例，他國各種活動成功案例都值得台北市參考借鑒、提出與市民分享，「為了選舉，對於他國活動案例刻意扭曲誤導，大可不必！」蕭說，活動對促進全民運動、增進健康有良好鼓勵與宣傳，「某些不知情人士，實在無需對外國的案例大驚小怪，刻意扭曲誤導」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔣萬安拋「深蹲換公車票」 陳時中陣營酸爆：貴公子沒搭過公車
    2022/10/09 21:11

    蔣萬安拋「深蹲換公車票」 陳時中陣營酸爆：貴公子沒搭過公車
    蔣萬安拋「深蹲換公車票」 陳時中陣營酸︰忘了路邊空污問題？
    2022/10/09 16:30

    蔣萬安拋「深蹲換公車票」 陳時中陣營酸︰忘了路邊空污問題？

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    蔣萬安提「深蹲換坐車」 黃珊珊示範起立蹲下：做20下沒問題
    2022/10/09 15:56

    蔣萬安提「深蹲換坐車」 黃珊珊示範起立蹲下：做20下沒問題
    陳時中 蔣萬安 黃珊珊同台 氣候政策交鋒
    2022/10/09 05:30

    陳時中 蔣萬安 黃珊珊同台 氣候政策交鋒
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播