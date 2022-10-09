蔣萬安提深蹲20下搭公車挨批 蔣辦：別為選舉刻意扭曲

國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者方賓照攝）

2022/10/09 21:15

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨出席論壇針對氣候變遷發言，一句「深蹲20下換免費搭乘公車」卻引來外界質疑。民進黨參選人陳時中說，深蹲對長者或肢體不便者有困難，不能理解；無黨籍參選人黃珊珊也說，鼓勵運動雖是好事，但政策除要可執行外，還須考量公平性。對此蔣萬安陣營回應，「深蹲換乘」只是以外國案例舉例，外界不要為了選舉，對他國活動案例刻意扭曲誤導。

蔣萬安昨在「2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理、淨零台北》對話」表示，台北市朝減碳目標邁進可從社區鄰里開始，針對經濟弱勢協助汰換高耗能電器，並加大補助、以租代買；公部門可減少不需要的包裝；交通部分可透過市民參與，「舉例來講，深蹲20下換一個公車免費搭乘，在國外已經做到」，市民行動可透過這樣達到整體減碳。

蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今解釋，「深蹲換乘」是由羅馬尼亞城市克盧日納波卡（Cluj-Napoca）舉辦，政府擺設偵測設備，當地民眾在2分鐘內對著機器深蹲20下，就會獲得可免費搭一趟公車的「健康車票」，活動期間共累積超過100萬次深蹲，共運動1900個小時，並贈送出超過5.5萬張公車票。

蕭羽耘說，「深蹲換乘」是蔣萬安舉例提及有助節能減碳、全民參與的外國實例，他國各種活動成功案例都值得台北市參考借鑒、提出與市民分享，「為了選舉，對於他國活動案例刻意扭曲誤導，大可不必！」蕭說，活動對促進全民運動、增進健康有良好鼓勵與宣傳，「某些不知情人士，實在無需對外國的案例大驚小怪，刻意扭曲誤導」。

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