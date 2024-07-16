為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

黃國昌補交作業竟偷罵大法官！ 吳靜怡分析黃國昌企圖

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（記者廖振輝攝）

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（記者廖振輝攝）

2024/07/16 15:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大法官尤伯祥10日在憲法法庭上針對國會擴權相關法案中的反質詢定義，要求立院機關代表、民眾黨團總召黃國昌補上書狀說明。週一黃國昌提出補充答辯書，並於臉書上公開。對此政治評論員吳靜怡表示，請問黃珊珊，黃國昌繳的作業妳打幾分呢？難道民眾黨對於法學的認知異於常人？

吳靜怡在臉書PO文表示，「意圖規避質詢之回答義務，對行使合法且合理質詢職務之委員，為辱罵、責難、詰問行為，或無故提出與質詢無關之問題者，為反質詢。」一百字，缺乏名詞解釋、案例、例外說明，構成要件不明確，一般律師都知道缺乏嚴謹定義，更別說，附上的影片能讓大法官為你的解釋加分嗎？完全不會！只是給自己支持者看爽而已，更何況這影片缺乏官員陳述，只能看到民進黨立委也未分析現場官員陳述狀況與主席態度，無法當議場案例。

吳靜怡指出，「對於大法官透過假設性預想突出政治性問題、令人驚訝」答辯書中還不忘酸了大法官，猶如在論文酸教授一樣，這篇答辯書就是明知道不會通過，但完成對大法官貼標籤的目的，國民黨就承認找錯隊友了吧，經濟藍恐怕已經退去了，連國父最重要的核心中華民國五權憲法，都要被無視，剩下的就是「卡提諾論壇」當內褲了。這些就是最大在野黨要的嗎？

吳靜怡指出，黃國昌的問題就是無法大膽面對自己「國會擴權」的企圖，所以刻意不加上行為關係人，這版本給國民黨參考、參考，因為沒有法源合理性，只能加入「可能、可能」來合理化：「反質詢，是指在質詢過程中，為了規避回答義務，對行使合法且合理質詢職務之委員進行辱罵、責難、詰問，或無故提出與質詢無關問題之行為。此類行為可能違反議會或立法機構的規則，並可能導致相應的法律責任或懲戒措施。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民眾黨新住民委員會遭疑有紅統色彩 周榆修：早已改組、別含沙射影
2024/07/16 14:24

民眾黨新住民委員會遭疑有紅統色彩 周榆修：早已改組、別含沙射影
新住民法統促黨宇宙？網友揭「驚人的巧合」
2024/07/16 13:26

新住民法統促黨宇宙？網友揭「驚人的巧合」

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
川普遭槍擊王鴻薇扯國會調查權 王定宇：五權憲法與三權分立很難懂嗎？
2024/07/16 14:15

川普遭槍擊王鴻薇扯國會調查權 王定宇：五權憲法與三權分立很難懂嗎？
北市兒少事件 國民黨：綠勿任意指責獲取政治紅利
2024/07/16 13:29

北市兒少事件 國民黨：綠勿任意指責獲取政治紅利
民進黨5代表赴美 觀摩共和黨全代會、與龐皮歐互動
2024/07/16 14:13

民進黨5代表赴美 觀摩共和黨全代會、與龐皮歐互動
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播