黃國昌補交作業竟偷罵大法官！ 吳靜怡分析黃國昌企圖

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（記者廖振輝攝）

2024/07/16 15:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大法官尤伯祥10日在憲法法庭上針對國會擴權相關法案中的反質詢定義，要求立院機關代表、民眾黨團總召黃國昌補上書狀說明。週一黃國昌提出補充答辯書，並於臉書上公開。對此政治評論員吳靜怡表示，請問黃珊珊，黃國昌繳的作業妳打幾分呢？難道民眾黨對於法學的認知異於常人？

吳靜怡在臉書PO文表示，「意圖規避質詢之回答義務，對行使合法且合理質詢職務之委員，為辱罵、責難、詰問行為，或無故提出與質詢無關之問題者，為反質詢。」一百字，缺乏名詞解釋、案例、例外說明，構成要件不明確，一般律師都知道缺乏嚴謹定義，更別說，附上的影片能讓大法官為你的解釋加分嗎？完全不會！只是給自己支持者看爽而已，更何況這影片缺乏官員陳述，只能看到民進黨立委也未分析現場官員陳述狀況與主席態度，無法當議場案例。

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吳靜怡指出，「對於大法官透過假設性預想突出政治性問題、令人驚訝」答辯書中還不忘酸了大法官，猶如在論文酸教授一樣，這篇答辯書就是明知道不會通過，但完成對大法官貼標籤的目的，國民黨就承認找錯隊友了吧，經濟藍恐怕已經退去了，連國父最重要的核心中華民國五權憲法，都要被無視，剩下的就是「卡提諾論壇」當內褲了。這些就是最大在野黨要的嗎？

吳靜怡指出，黃國昌的問題就是無法大膽面對自己「國會擴權」的企圖，所以刻意不加上行為關係人，這版本給國民黨參考、參考，因為沒有法源合理性，只能加入「可能、可能」來合理化：「反質詢，是指在質詢過程中，為了規避回答義務，對行使合法且合理質詢職務之委員進行辱罵、責難、詰問，或無故提出與質詢無關問題之行為。此類行為可能違反議會或立法機構的規則，並可能導致相應的法律責任或懲戒措施。」

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