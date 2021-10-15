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    首頁　>　臺北市

    誰說謊？全運會鐵人3項漏報名 北市府控訴：新北市沒說完整

    北市議員苗博雅（右）質詢指出，北市體育局因行政作業疏失，漏未報名鐵人三項混合接力項目，影響選手參賽權。（翻攝台北市議會官網）

    北市議員苗博雅（右）質詢指出，北市體育局因行政作業疏失，漏未報名鐵人三項混合接力項目，影響選手參賽權。（翻攝台北市議會官網）

    2021/10/15 21:02

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕全國運動會將於明天正式開幕，台北市長柯文哲日前還授旗給選手，不料發生北市鐵人三項混合接力項目「漏報名」的疏失，北市議員苗博雅今日下午在議會質詢關心此事，北市體育局長李再立直言，是「新北市沒說出完整的過程」，或許新北市修改程式後沒通知北市。

    苗博雅指出，台北市鐵人三項代表隊實力堅強，2019年全運會包辦3金1銀，今年可望挑戰混合接力四連霸；體育局在今年5月就完成北市代表隊選拔，選手也都知道有這個項目，北市鐵人三項代表隊實力是全台最強，男子選手張團畯還有望挑戰個人及團體賽連霸的紀錄。

    苗博雅說，體育局因行政作業疏失，漏報鐵人三項混合接力項目，恐導致尚未開賽北市就失去挑戰獎牌的資格，明天下午就要舉行技術會議，能不能比賽都還不知道。

    對此李再立表示，第1天報名時，台北市就已經上系統報名，當時系統未開放勾選混合接力項目，體育局也在8月14日電話詢問新北市政府籌備處，籌備處當時表示若沒有可勾選項目，就不用特別勾選，屆時出賽前填名單就行。

    但苗博雅表示，新北市體育處副處長龔東昇昨說，報名系統旁都會有附註提醒，從報名一開始到現在都未收到台北市提出問題，且8個縣市都完成報名，一切按照程序走，所以是新北市說謊嗎？

    李再立回說，「我沒資格說新北市說謊，但新北市沒說出完整的過程」，系統是可以修改的，或許新北市修改程式後沒有通知台北市，李強調，這些對話都有通聯紀錄可以查。

    苗博雅認為，選手訓練這麼久，比賽前夕發現自己不能參賽，茲事體大，她要求體育局應盡全力保障選手權益，不能因為行政疏失，就被剝奪參賽權益，並且要求體育局在全運會閉幕後7天，提出「漏報名」行政疏失檢討報告。

    李再立表示，檢討報告一定會做，但題目不會是「漏報名」行政疏失，應該要先釐清問題在哪，若問題是在體育局，體育局一定全權負責任，選手權益也會盡力維護。

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