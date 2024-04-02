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佳里牛蒡節 4/13 吃美食逛市集

牛蒡俗稱「疼某菜」，佳里牛蒡今年生長情形不錯。（記者楊金城攝）

牛蒡俗稱「疼某菜」，佳里牛蒡今年生長情形不錯。（記者楊金城攝）

2024/04/02 05:30

〔記者楊金城／佳里報導〕佳里區牛蒡進入產季，佳里好蒡產業文化活動十三日在佳里區農會塭內分部登場，食農體驗鮮採牛蒡四梯次總計三二○人、涼拌牛蒡DIY名額八○人，預約報名秒殺。

佳里農會昨天為佳里牛蒡節宣傳，農會理事長陳振華說，當天現場免費提供牛蒡雞湯、牛蒡肉包、牛蒡香腸、牛蒡甜甜圈各一○○份，也有音樂表演、青農及佳里商圈市集、農民節表揚及愛心公益活動，讓更多人認識佳里農會及佳里的農業。

台南主要產地 今年品質佳

佳里牛蒡在卅年前全盛時期種植超過二千公頃，外銷日本、香港，但因栽種須大量人工，受到人工短缺、農村人口老化影響，種植面積逐年縮減，今年只剩卅公頃，收成量預估六○○公噸，是台南主要產地。

佳里農會總幹事楊豐賓說，目前台北新鮮牛蒡批發價平均每公斤四十元上下，佳里牛蒡主攻內銷，呈現供不應求，最大賣點就是國產新鮮牛蒡，今年生長不錯，品質很讚，進口牛蒡比不上。

農會研發商品 提高附加價值

佳里農會並研發出牛蒡脆餅、牛蒡茶、牛蒡麵等相關商品，提高牛蒡附加價值，農會常務監事陳世輝說，農會任務就是要「圖利」農民，賣得好幫助農民賺錢，十三日牛蒡產品都有優惠價。

台南市農業局長李建裕指出，南市牛蒡產量全國第三，種植面積雖不大，卻是重要的特色農產品，俗稱「疼某菜」的牛蒡營養價值高，不論是入菜還是作為零食都適用，佳里牛蒡節當天推出田間採牛蒡體驗、免費品嘗牛蒡產品，值得遊客參與。

佳里農會研發牛蒡脆餅、牛蒡茶、牛蒡麵等相關商品，13日牛蒡節也免費提供牛蒡香腸、牛蒡甜甜圈。 （記者楊金城攝）

佳里農會研發牛蒡脆餅、牛蒡茶、牛蒡麵等相關商品，13日牛蒡節也免費提供牛蒡香腸、牛蒡甜甜圈。 （記者楊金城攝）

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