善化慶安宮媽祖設計歲錢福袋出爐 廟方分享用法

善化慶安宮首度推出限量福袋。（記者劉婉君攝）

2024/01/23 14:49

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市定古蹟善化慶安宮龍年歲錢福袋出爐，由媽祖指示設計，歷經9種版本共11張圖稿，才終於獲得媽祖連續允筊同意，總計2024份將於大年初一、初二發放，廟方今（23）日分享歲錢的使用方法。今年並首度推出限量的媽祖與財神福袋，同樣在大年初一開放民眾選購。

善化慶安宮歲錢福袋自13年前起，每年均依媽祖的指示進行設計，從顏色、字體、圖案設計到發送數量，全都是媽祖決定的，每年都有許多民眾排隊領取及收藏，今年以白色為底，紋樣則採銀色為主、黑紫色為輔，龍圖案以善化慶安宮媽祖神像背後的壁畫為發想，是廟方首次採用6角形設計的歲錢。

善化慶安宮總幹事魏素珍表示，6的大寫「陸」諧音與「祿」相近，有招財進寶的寓意，福袋內裝有一枚10元硬幣以及媽祖的符令，將在正殿內放置3天，由媽祖加持後，於農曆大年初一上午9時50分，由道長祈福之後，當天上午10時開始發放，限量1524份，大年初二上午10時起再發放500份。

魏素珍指出，歲錢為媽祖的「錢母」，取得歲錢的民眾可放置在自己的財位，做生意者則可以擺放在生財工具或錢櫃裡，一般民眾也可以取得福袋裡的10元，以整數存到自己的金融帳戶裡。

此外，廟方也在媽祖的應允下，推出限量文創福袋，「媽祖款」與「財神款」各250組，提袋為廢紙再生的水泥紙袋製作而成，福袋內的物品均是媽祖指示，包括有媽祖或財神、虎爺造型的平安水，也可做為撲滿使用。

善化慶安宮龍年歲錢福袋設計出爐。（記者劉婉君攝）

善化慶安宮每年的歲錢福袋都吸引許多民眾索取收藏。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法