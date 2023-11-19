追思許文龍 奇美博物館設追思牆、奇美實業將設追思會場

奇美集團創辦人許文龍逝世，享耆壽96歲，奇美博物館將設追思牆、奇美實業鹽埕廠22日至26日將設追思會場。（奇美集團提供）

2023/11/19 12:14

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美集團創辦人許文龍於昨（18）日上午11時17分離世，享耆壽96歲，各界發文悼念，奇美博物館明起將在大門入口處設立追思牆，供民眾留言追思，奇美實業鹽埕廠也將於22日至26日設置追思會場。

許文龍於1928年在台南市出生，1960年創辦奇美實業，成為台灣壓克力之父，「企業是追求幸福的手段」即是他堅持的理念，打造出全球最大的ABS廠。

奇美集團今天發出聲明指出，許文龍除了經營事業，更全心投入「醫療」與「藝術文化」兩大公益領域，成立奇美醫院，並創建奇美博物館，希望用醫療改善人民健康，用藝術滋養大眾心靈。「醫院與博物館，是他留給台灣社會最真誠的禮物。」

聲明中指出，許文龍最常說的一句話就是感謝，感謝大家給予的一切。家屬與奇美集團將遵其遺願，不發訃聞、不辦公祭，懇辭各界輓聯、禮金、花籃。

22日起至26日，奇美實業鹽埕廠將設置追思會場，緬懷其一生貢獻，開放時間為每日上午9時至下午3時；12月2日於奇美博物館舉辦集團內部「追思音樂會」。配合規劃，奇美博物館將於12月1日、2日休館。後續相關事宜將於奇美實業、奇美醫院、奇美博物館官網公告。

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