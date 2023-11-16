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南藝大27週年校慶 創世紀-AI之魅有創意

「未竟之界」呈現元宇宙鋼琴合奏。（南藝大提供）

「未竟之界」呈現元宇宙鋼琴合奏。（南藝大提供）

2023/11/16 22:51

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南藝術大學今天（16日）起舉辦校慶系列活動，以「創世紀-AI之魅」為展覽主題，推出6大主軸活動「未竟之人」、「未竟之域」、「未竟之名」、「未竟之城」、「未竟之手」及「未竟之界」，結合AI與藝術，展現師生跨領域研究與創新教學成果，很有創意和活力。

像元宇宙學院、鋼琴合作藝術研究所舉辦的「未竟之界」，表演者進行鋼琴合奏表演的同一個時間，表演者的化身在虛擬平行宇宙進行相同的演奏，帶動藝術表演與教育進入元宇宙時代，在平行宇宙創造新的科技藝術呈現。

視覺藝術學院、建築藝術研究所舉辦的「未竟之城」，使用AI技術，在研發階段提出眾多構想，進而改變單一結果論的建築型態；視覺藝術學院、動畫藝術與影像美學研究所舉辦的「未竟之人」，用無人機表演光雕影像，展現科技藝術融合。

包括非營利媒體《報導者》攝影部副主任楊子磊、美國克里夫蘭藝術博物館中國書畫修復師蕭依霞及上海迪士尼樂團音樂總監黃康寧，獲頒南藝大傑出校友。

校長詹景裕說，27年來南藝大學生在專業師資及藝術環境的薰陶下，已在藝術創作及研究領域中培養許多傑出的藝術專業人才，其成就受到國內外藝術界肯定。「修藝進德，臻於卓越」，期許師生以自身的有限，在未來無限世界勇敢築夢。

今天校慶活動還有「刺桐音樂祭」南藝歌唱才藝大賽、創意舞蹈大賽、新住民美食與文化嘉年華USR小農市集、校慶運動會，展覽活動則到11月底。

南藝大校長詹景裕（右）頒授傑出校友楊子磊（左）證書。（南藝大提供）

南藝大校長詹景裕（右）頒授傑出校友楊子磊（左）證書。（南藝大提供）

南藝大「刺桐音樂祭」。（南藝大提供）

南藝大「刺桐音樂祭」。（南藝大提供）

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