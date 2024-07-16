從貧困到政壇 《絕望者之歌》作者范斯成川普競選搭檔

《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy，圖左）是一部深入探討美國白人勞工階層生活的暢銷回憶錄，作者為現任俄亥俄州聯邦參議員范斯（右），范斯已成為川普重返白宮的競選搭檔。（取自J.D. Vance專頁）

2024/07/16 05:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）是一部深入探討美國白人勞工階層生活的暢銷回憶錄，作者范斯（J.D. Vance）以其真實而動人的筆觸，勾勒出一幅他成長於俄亥俄州鄉村地區的家庭圖景。如今，范斯更成為川普重返白宮的競選搭檔，這使得本書更具時代意義和政治色彩。

本書的開頭便扣人心弦，范斯描述了自己在一個充滿暴力和毒品的環境中長大的經歷。他揭示了家庭的破碎與貧困，母親的毒癮與反覆無常，以及祖父母在他的生活中扮演的重要角色。這些描寫不僅呈現了個人故事，還讓讀者感受到更大的社會問題。

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范斯透過自己的故事，探討了白人勞工階層的困境，特別是中西部和阿帕拉契山區居民的生活。他深刻地剖析了這個階層在全球化和經濟轉型中所面臨的挑戰，並探討了文化和價值觀如何影響他們的行為和選擇。這些社會學和心理學的觀察，使《絕望者之歌》超越了個人回憶錄的範疇，成為一本具有廣泛社會意義的作品。

如今，作為川普的競選搭檔，范斯的故事和觀點更受到廣泛關注。他的政治立場和經歷使得此書成為了解當今美國政治和社會動態的重要窗口。范斯不僅呈現問題，還提出了自己對解決這些問題的看法。他認為教育和家庭價值觀的重建是改變現狀的關鍵。透過他的奮鬥和成就，范斯向讀者展示了希望和努力的重要性，激勵了無數讀者反思並行動。

《絕望者之歌》以其真誠和洞察力贏得了廣泛的讚譽，不僅成為一本暢銷書，更是了解美國社會和文化的重要作品。無論是想了解美國社會問題的讀者，還是尋求個人成長和靈感的讀者，都能從中找到值得深思的內容。尤其在當前政治背景下，范斯作為川普競選搭檔的角色，讓本書的意義更加深遠。

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