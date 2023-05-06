南藝大校長詹景裕被控自審獎金 二審逆轉確定開罰

國立台南藝術大學校長詹景裕。（資料照）

2023/05/06 23:55

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定台南藝術大學校長詹景裕審到自己的「獎勵申請案」，卻未自行迴避並擔任會議主席，還簽陳批示「可」核撥，違反「公職人員利益衝突迴避法」，裁罰6萬8000元。詹興訟抗罰，一審台北地院依據證人供述，判定詹有迴避，撤銷罰單；二審台北高等行政法院逆轉，認定詹違規，改判監察院勝訴，全案確定。

監察院指出，詹景裕2018年、2019年度申請「教師學術研究及創作展演成果獎勵」，卻於推動學術發展審議委員會擔任主席，參與審議未自行迴避，且於後續核撥獎勵金的簽陳批示「可」並核章決行，涉違公職人員利益衝突迴避法第6條，裁罰6萬8000元。詹景裕不服，興訟抗罰，主張已遵守迴避原則，只是會議紀錄漏未記載。

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一審北院傳喚會議紀錄製作人、認定詹有迴避，且簽陳批簽僅屬形式審查，詹無裁量權限，判撤銷罰單。監察院不滿，提起上訴。

二審北高行指出，詹景裕身為獎勵案申請人，對於會議在審查議決與自己相關的獎勵案，不能諉為不知，既有認知，卻未迴避而批核簽陳，具違反利衝法第6條「公職人員之有利益衝突者，應即自行迴避」的故意，

至於一審引用廉政署函示，認定詹批「可」是因為僅有「形式審查權」，北高行亦說明該函示是用於機關首長之於考績委員會，而非校長之於學發會，兩者不同，一審適用法規錯誤。

北高行因此認定詹景裕所為牴觸利衝法，日前廢棄一審判決，並自為判決，駁回詹的告訴，全案確定。

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