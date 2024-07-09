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金基永創作展登場 用詩意詮釋台灣陽光

韓國藝術家金基永透過7組裝置藝術作品，帶領觀眾超越傳統的色彩觀念，進入光與色彩交織的詩意世界，詮釋台灣的陽光。（文化局提供）

韓國藝術家金基永透過7組裝置藝術作品，帶領觀眾超越傳統的色彩觀念，進入光與色彩交織的詩意世界，詮釋台灣的陽光。（文化局提供）

2024/07/09 10:17

〔記者王涵平／台南報導〕韓國藝術家金基永透過7組裝置藝術作品，帶領觀眾超越傳統的色彩觀念，進入光與色彩交織的詩意世界，詮釋台灣的陽光。

「顏色・光的原始傷痛—金基永創作展」即日起在新營文化中心展出，用台灣燦爛的陽光帶你我感受光的原始傷痛，展期至7月21日。

文化局表示，適逢臺南400，新營文化中心邀請長期深耕台南的國際藝術家共襄盛舉，金基永畢業於韓國忠北大學美術系雕塑專業，2011年前往日本，在京都市立藝術大學攻讀博士課程，2016~2017年參加韓國釜山雙年展，國際交流經驗豐富。

金基永2022年定居台灣，在台灣的生活經驗開啟另一種藝術表現的契機，尤其是「台灣強烈的陽光」是他在韓國和日本時從未感受過的體驗，強烈的陽光撞擊物體而發光的顏色，對金基永來說是非常燦爛的，台灣的天空不是藍天藍色，而是發光藍色的空間，所有物體都被認爲是擁有顏色的光空間。

金基永表示，散射和散落的光能製造顏色，顏色能給世界塗上美麗的顏色，但它的美麗是光的原始傷痛造成的。色彩是光的行爲，像是藍色和黃色，還有色彩上明亮和黑暗的極端對比，都是呈現光的行為和光內部的痛，而痛苦的結果會變成美麗的顏色。

韓國藝術家金基永透過7組裝置藝術作品，帶領觀眾超越傳統的色彩觀念。（文化局提供）

韓國藝術家金基永透過7組裝置藝術作品，帶領觀眾超越傳統的色彩觀念。（文化局提供）

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