為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

宜蘭師生駕帆船跳島環台 彰化外海擱淺傾斜

帆船擱淺傾斜，情況危急。（海巡署提供）

帆船擱淺傾斜，情況危急。（海巡署提供）

2024/07/16 09:34

〔記者張軒哲／台中報導〕宜蘭縣一所學校辦理帆船跳島環台活動，船員及師生共20餘人分乘2艘帆船巡遊，在昨（15日）2船欲航入彰化縣崙尾灣漁港進行補給時，因適逢退潮，其中1艘帆船擱淺於該港航道，船舶傾斜，情況危急。巡防艇前往接駁船上人員，至另一艘帆船，學生繼續帆船跳島環台活動航程，結束一場虛驚。

宜蘭縣岳明國中小今年串聯全國36校400多名師生，要在28天內航行1939公里，5日從蘇澳港出發時，總統賴清德親自到場，肯定岳明國中小的航行計畫除了讓學生了解海洋，也培養學生自主解決問題的能力及自信心，結合海洋公民及科技，他不僅支持岳明國中小，也鼓勵其他學校參考學習。

台中海巡隊今日指出，宜蘭縣這所學校的帆船跳島環台活動，傳出帆船傾斜擱淺，恐有航安顧慮，為確保帆船上人員安全，立即施放救難小艇前往救援，將船上人員接駁至另一艘帆船，所幸無人傷亡。昨日下午，擱淺帆船自行脫困，將前往澎湖馬公接續行程，並由海巡署的巡防艇持續戒護。

台中海巡隊呼籲，民眾從事海上各項活動，應多加注意各海域水文狀況及氣象預報，並備妥安全防護裝備，以避免意外的發生。如民眾遇有海上緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線或透過漁業電台等方式通報海巡署，海巡署於接獲報案後，將全力以赴進行海上救援工作，以確保民眾生命財產安全。

海巡署派員救援帆船上的師生。（海巡署提供）

海巡署派員救援帆船上的師生。（海巡署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
36校串聯繞台啟航 賴清德：要用海洋豐富國人生活
2024/07/05 12:24

36校串聯繞台啟航 賴清德：要用海洋豐富國人生活
睽違4年再度揚帆繞台 宜蘭岳明中小學雙胞胎姊妹攜手圓夢
2024/07/05 14:09

睽違4年再度揚帆繞台 宜蘭岳明中小學雙胞胎姊妹攜手圓夢

仁武受惠建設交通 高京用心蓋代表作
宜蘭岳明國中小「帆船繞台」抵金門 攜手2校學童為海洋健檢
2024/07/13 21:50

宜蘭岳明國中小「帆船繞台」抵金門 攜手2校學童為海洋健檢
24歲日男獨駕帆船環球達陣 改寫高懸30年最年輕紀錄
2024/06/08 19:51

24歲日男獨駕帆船環球達陣 改寫高懸30年最年輕紀錄

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
陳其邁招商出新招！邀NVIDIA快樂出帆 落腳高雄就送船席
2024/06/05 06:55

陳其邁招商出新招！邀NVIDIA快樂出帆 落腳高雄就送船席
帆船教練為撿球被學生船隻撞落湖中 少年英勇阻止失控船
2024/07/09 14:04

帆船教練為撿球被學生船隻撞落湖中 少年英勇阻止失控船
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播