宜蘭師生駕帆船跳島環台 彰化外海擱淺傾斜

帆船擱淺傾斜，情況危急。（海巡署提供）

2024/07/16 09:34

〔記者張軒哲／台中報導〕宜蘭縣一所學校辦理帆船跳島環台活動，船員及師生共20餘人分乘2艘帆船巡遊，在昨（15日）2船欲航入彰化縣崙尾灣漁港進行補給時，因適逢退潮，其中1艘帆船擱淺於該港航道，船舶傾斜，情況危急。巡防艇前往接駁船上人員，至另一艘帆船，學生繼續帆船跳島環台活動航程，結束一場虛驚。

宜蘭縣岳明國中小今年串聯全國36校400多名師生，要在28天內航行1939公里，5日從蘇澳港出發時，總統賴清德親自到場，肯定岳明國中小的航行計畫除了讓學生了解海洋，也培養學生自主解決問題的能力及自信心，結合海洋公民及科技，他不僅支持岳明國中小，也鼓勵其他學校參考學習。

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台中海巡隊今日指出，宜蘭縣這所學校的帆船跳島環台活動，傳出帆船傾斜擱淺，恐有航安顧慮，為確保帆船上人員安全，立即施放救難小艇前往救援，將船上人員接駁至另一艘帆船，所幸無人傷亡。昨日下午，擱淺帆船自行脫困，將前往澎湖馬公接續行程，並由海巡署的巡防艇持續戒護。

台中海巡隊呼籲，民眾從事海上各項活動，應多加注意各海域水文狀況及氣象預報，並備妥安全防護裝備，以避免意外的發生。如民眾遇有海上緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線或透過漁業電台等方式通報海巡署，海巡署於接獲報案後，將全力以赴進行海上救援工作，以確保民眾生命財產安全。

海巡署派員救援帆船上的師生。（海巡署提供）

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