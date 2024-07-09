林士傑命案陷膠著 廖宗山：槍手犯案縝密幾無破綻 有信心破案

將於7月16日屆齡退休的南市警局長廖宗山（中者）直言槍手犯案手法縝密、幾乎沒有破綻，但他有信心能夠破案！ （記者王俊忠攝）

2024/07/09 11:42

〔記者王俊忠／台南報導〕8日清晨，台南市驚傳南市區漁會理事長林士傑在南區住家門前，遭1名男槍手持雙槍連續開11槍射殺身亡，由於林在台南綠營政壇頗具份量，警方專案小組面臨破案壓力。將於7月16日屆齡退休的南市警局長廖宗山9日坦言，發生如此大案，壓力很大，槍手犯案手法縝密、幾乎沒有破綻，但他有信心能夠破案！

有員警就說，槍殺林士傑的槍手，犯案手法比近兩年前的台南學甲88槍擊案還要縝密、計畫完整，幕後應經過長時間策劃安排，使檢警專案人員偵辦備受阻礙。

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廖宗山表示，黑道膽敢到台南來挑釁，警方一定以最嚴厲方式來處理黑幫活動，8日深夜，市區分局就安排擴大臨檢與路檢，全力掃黑。

對發生如此重大槍殺命案，廖宗山直言需要檢討，包括安全設施、員警巡邏作為都要檢討改進；而全市的監視錄影系統不足，則要想辦法解決增加。警方追查蒐證迄今，發現林案槍手作案手法十分縝密、小心，幾乎沒有破綻，但他有信心來破此案。

對於槍手是否已偷渡逃到境外？廖宗山說，案發後已請各港口、機場與海巡等單位協助留意可能偷渡的可疑份子，包括港警與航警都很幫忙，但迄目前，槍手究竟是還在國內或已潛逃到國外，警方都不敢下定論。

南市刑大大隊長張文源也說，案發現場找到11顆彈殼與3顆彈頭，至於林士傑身中幾槍？這需要由檢方解剖鑑識確定，案發後，警方從各方接獲許多情資、線索，都需納入追查釐清，也歡迎社會大眾提供破案線索。

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