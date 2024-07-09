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收容人種的好滋味！ 明德愛文芒果採收中

法務部矯正署明德外役監獄的愛文芒果正值產季，各界搶購中。（明德外役監提供）

法務部矯正署明德外役監獄的愛文芒果正值產季，各界搶購中。（明德外役監提供）

2024/07/09 11:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕法務部矯正署明德外役監獄的自營作業產品，遠近馳名，包含飼養的放山雞、羊肉爐等，還有邀請農改場專家指導，在月世界惡地形中種出來的愛文芒果，鮮甜美味，正值產季，幾乎被搶購一空。

明德外役監位於台南山上區，獄方以現有坡地種植愛文，面積約6公頃，果樹3000株左右，平均年產量15萬顆，夏季是主要採收期，深受歡迎，在自營作業上，與飼養的雞、羊等產品齊名。

獄方指出，因屬於青灰岩白堊土，在氣候、地質、環境等條件下，含鈣成分高，導致顏色淺白，卻有利反射日照。

另外，土壤較為貧瘠，陡坡排水快，著根淺，作物生長速度慢，反讓養分更能集中往花果輸送，甜度更佳。

獄方表示，為了強化收容人職業訓練，今年特地商請台南區農業改良場芒果種植專長的石佩玉博士前來技術指導，經過3、4個月的孕育，進入盛產期，歡迎大家來品嚐。

獄方提到，明德愛文分為每箱15顆400元的A+級、每箱18顆350元的A級、每箱21顆250元的B級，以及每箱24顆150元的C級等4種規格。

洽詢專線：作業科06-5782401，或加LINE（ID：5782401）訂購。

法務部矯正署明德外役監獄的愛文芒果正值產季，各界搶購中。（明德外役監提供）

法務部矯正署明德外役監獄的愛文芒果正值產季，各界搶購中。（明德外役監提供）

法務部矯正署明德外役監獄的愛文芒果正值產季，各界搶購中。（明德外役監提供）

法務部矯正署明德外役監獄的愛文芒果正值產季，各界搶購中。（明德外役監提供）

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