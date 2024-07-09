降低人犬衝突 學甲多功能教育園區進度超前

學甲多功能教育園區工程預計明年6月完工，台南市長黃偉哲今前往視察，目前工程進度大幅超前，盼啟用後降低人犬衝突。（市府提供）

2024/07/09 10:49

〔記者王涵平／台南報導〕學甲多功能教育園區工程預計明年6月完工，台南市長黃偉哲今前往視察，目前工程進度大幅超前，盼啟用後降低人犬衝突。

學甲多功能教育園區去年12月開工，目前工程進度已達23.09%，大幅超前預定進度16.5%，完工後將優先收容學甲在地遊蕩犬隻。

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黃偉哲今前往視察，感謝地方各界的支持，讓該園區能順利興設，也期盼各區都能找出流浪動物的臨時收容所，維護民眾安全。

黃偉哲指出，日前發生獨居的年長者被流浪動物攻擊的事件，凸顯具有攻擊性的流浪動物需要收容，以避免居民及動物之間造成衝突。學甲多功能動保園區未來優先第一順位是收容學甲區的流浪動物，若再有剩餘空間才收容周邊大北門區的流浪動物。

南市農業局表示，學甲多功能園區的面積約2公頃，增加建築安全性及民眾公園化需求，除有收容館增加動物收容空間外，園區跳脫傳統動物收容設施設計，增加寵物公園、小農市集廣場、綠美化植栽及生態滯洪池等設施，並有教育館可提供園區推廣教育活動空間

未來結合國中小學戶外教學及特定時期與節慶觀光人潮，形成學甲觀光廊帶，提升在地發展，預計每年將可為學甲帶來3萬人次觀光人潮。

學甲多功能教育園區工程預計明年6月完工，台南市長黃偉哲今前往視察，目前工程進度大幅超前，盼啟用後降低人犬衝突。（市府提供）

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