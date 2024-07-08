中市動保處透過音樂及繪本 讓學齡前孩子學習愛護動物

講師帶著小朋友一起隨著音樂律動（市府提供）

2024/07/08 20:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時值暑假，愛護動物從小做起，台中市動物保護防疫處今（8）日與「小吉他繪本屋」合作，展開「和動物一起唱－兒童音樂繪本導讀」，以音樂結合動物保護繪本，讓學齡前的孩子們隨著旋律建立對生命尊重的觀念。

動保處表示，「小吉他繪本屋」平日專為繪本量身打造創作詞曲，透過音樂加深孩子對故事學習的印象，並用旋律來閱讀，由於學齡前是兒童性格或特性形成最重要的時期，因此動保處在一系列幸福毛孩生活課程中，特別規劃一場專屬小小孩的課程，與長期投注於多元幼兒教育的「小吉他繪本屋」，攜手在暑假期間帶來一場歡樂的生命教育。

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動保處指出，今日課程由「小吉他繪本屋」用輕快的原創音樂帶著孩子們閱讀以流浪動物為主題的繪本，用故事傳達流浪動物產生的原因及做好飼主的責任，為動物與環境帶來正面影響。

現場由阿力老師吉他演奏，還有毛毛老師清脆的歌聲，孩子和家長們全神投入繪本內容，學習愛護動物的觀念，讓親子攜手成為對周遭生命更有幫助的人。

動保處表示，透過辦理多元的動物相關課程講座，讓家長們了解生命教育也可在玩樂中學習、在生活中實踐，未來在為孩子們安排學業外的活動時，能有更多不同的選擇加入。

大貓屋的貓咪和孩子們一起享受音樂繪本（市府提供）

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