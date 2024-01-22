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首頁　>　屏東縣

日韓急凍缺羅勒 樸作良食徵百萬年薪契作戶搶市

契作戶阿傑（左1）投入種植羅勒，相當的滿意。（樸作良食提供）

契作戶阿傑（左1）投入種植羅勒，相當的滿意。（樸作良食提供）

2024/01/22 14:03

〔記者葉永騫／萬丹報導〕日韓天氣急凍造成農業損失，也使得臺灣羅勒再傳佳績，海內外訂單不斷，屏東縣萬丹樸作良食創辦人黃淑女為穩定供貨，再徵求30公頃契作戶，以建構「樸作良食外銷聯盟」。

黃淑女表示，羅勒酷愛陽光，北半球產區急凍災情慘重，「樸作良食」用26年栽培出的羅勒優勢品種「好屏一號」意外爆紅，這次招募挑戰百萬年薪的專職農民，以及半農兼職戶，讓退休者可兼顧長輩照顧與擁有長期收入。

現年44歲的退伍軍人藍偉志說，參加退輔會職訓專班參觀樸作良食後成為契作戶，因體力能負擔、投入時間規律、能陪家人，且契作保價收購，全家人就一起投入。曾種植蓮霧的農民阿傑指出，務農是賺天公錢，寒害裂果或颱風水傷都無法銷售，決定從一年賭一次的果樹，成為每天都能有收入的專職契作戶，一起打市場，一起分享利潤，是阿傑決定加入的主因。

黃淑女強調，樸作良食有完整陪伴系統，協助契作五幫助，有媒合耕地、保價收購、好屏品種、栽種技術、系列課程，並落實好品質、好安全與好認真，來挑戰百萬年薪，招募百萬年薪契作戶共兩場說明會，分別於2月1、2日的上午10:30-11:30在屏東縣萬丹鄉的竹林有機農場舉辦，電話：樸作良食黃小姐0932-809-060。

樸作良食招募百萬年薪契作戶，公開徵求契作夥伴。（樸作良食提供）

樸作良食招募百萬年薪契作戶，公開徵求契作夥伴。（樸作良食提供）

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