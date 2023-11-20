國民黨徵召立委候選人吳政杰 前縣長、前副議長陪同下完成登記

國民黨立委候選人吳政杰，與競選總部主委王乾發（左）、總幹事陳雙全（右）三巨頭齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

2023/11/20 11:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨徵召澎湖立委候選人吳政杰，今（20日）在母親、妻子、競選總部主委（前縣長）王乾發、國民黨澎湖縣黨部主委（前副議長）陳雙全陪同下，前往澎湖縣選委會完成登記，巧遇拔得頭籌的無黨籍立委候選人陳慧娟，兩人握手致意，表達先禮後兵的民主風度。

曾任2屆湖西鄉長的吳政杰，雖然轉換跑道當選議員，現更上層樓，臨危受命接受國民黨徵召，代表國民黨挑戰尋求4連霸的民進黨籍立委楊曜，由於湖西鄉一向被視為綠營大票倉的民主聖地，吳政杰將其列為本命區，多次強調由湖西出發，此次登記參選也不例外，再次強調由湖西出發，希望鞏固本命區票倉，拉近藍綠差距。

另外，吳政杰強調參選初衷，就是因曾任鄉長、縣議員等職務，深知以縣級、鄉級層級民代身份，觸及中央法令，往往無法為民眾解決問題，因此希望能更上層樓，由中央法令，解決澎湖許多地方亟需解決的政治議題；同時也將積極爭取發展澎湖藍色公路及大型建設，拉近城鄉差距，澎湖絕非是三等國民，理應與台灣民眾享受同樣的福利與建設成果。

吳政杰完成立委登記後，另一場重頭戲就是聯合競選總部成立，則是在11月26日下3時，在馬公市信義路4號，成立侯友宜、吳政杰聯合競選總部，但另一要角國民黨總統候選人侯友宜不會出席，只有國民黨不分區立委第一名前高雄市長韓國瑜確定出席。

國民黨澎湖立委候選人吳政杰，在母親、妻子等人陪同下完成登記。（記者劉禹慶攝）

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