為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

國民黨徵召立委候選人吳政杰 前縣長、前副議長陪同下完成登記

國民黨立委候選人吳政杰，與競選總部主委王乾發（左）、總幹事陳雙全（右）三巨頭齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

國民黨立委候選人吳政杰，與競選總部主委王乾發（左）、總幹事陳雙全（右）三巨頭齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

2023/11/20 11:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨徵召澎湖立委候選人吳政杰，今（20日）在母親、妻子、競選總部主委（前縣長）王乾發、國民黨澎湖縣黨部主委（前副議長）陳雙全陪同下，前往澎湖縣選委會完成登記，巧遇拔得頭籌的無黨籍立委候選人陳慧娟，兩人握手致意，表達先禮後兵的民主風度。

曾任2屆湖西鄉長的吳政杰，雖然轉換跑道當選議員，現更上層樓，臨危受命接受國民黨徵召，代表國民黨挑戰尋求4連霸的民進黨籍立委楊曜，由於湖西鄉一向被視為綠營大票倉的民主聖地，吳政杰將其列為本命區，多次強調由湖西出發，此次登記參選也不例外，再次強調由湖西出發，希望鞏固本命區票倉，拉近藍綠差距。

另外，吳政杰強調參選初衷，就是因曾任鄉長、縣議員等職務，深知以縣級、鄉級層級民代身份，觸及中央法令，往往無法為民眾解決問題，因此希望能更上層樓，由中央法令，解決澎湖許多地方亟需解決的政治議題；同時也將積極爭取發展澎湖藍色公路及大型建設，拉近城鄉差距，澎湖絕非是三等國民，理應與台灣民眾享受同樣的福利與建設成果。

吳政杰完成立委登記後，另一場重頭戲就是聯合競選總部成立，則是在11月26日下3時，在馬公市信義路4號，成立侯友宜、吳政杰聯合競選總部，但另一要角國民黨總統候選人侯友宜不會出席，只有國民黨不分區立委第一名前高雄市長韓國瑜確定出席。

國民黨澎湖立委候選人吳政杰，在母親、妻子等人陪同下完成登記。（記者劉禹慶攝）

國民黨澎湖立委候選人吳政杰，在母親、妻子等人陪同下完成登記。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立委選舉20日起登記 澎湖選將競總成立日期確定
2023/11/17 20:30

立委選舉20日起登記 澎湖選將競總成立日期確定
到吳政杰本命區衝立委選情 澎湖國民黨慶移師湖西鄉
2023/11/15 20:21

到吳政杰本命區衝立委選情 澎湖國民黨慶移師湖西鄉

聯邦超期貸 前三個月每月利息1塊錢
旁聽湖西鄉政論壇！洪添英向吳政杰下戰帖 到縣府論戰
2018/11/09 22:14

旁聽湖西鄉政論壇！洪添英向吳政杰下戰帖 到縣府論戰
中油睦鄰補助款流向 引爆湖西鄉長候選人口水戰
2018/10/31 19:23

中油睦鄰補助款流向 引爆湖西鄉長候選人口水戰

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
澎湖縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播